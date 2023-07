PennyPet : la carte de paiement qui soutient vos finances et le bien-être animal

« Le premier compte de ceux qui s’engagent pour les animaux ». C’est ainsi que l’on présente PennyPet, tout nouvel acteur du marché de l’animal de compagnie qui souhaite aider les propriétaires canins et félins à anticiper, optimiser leur gestion financière et gagner en pouvoir d’achat.

PennyPet est une jeune start-up créée par un trio de passionnés et basée à Biarritz (64). Elle a vu le jour en mai 2023 et fait déjà beaucoup parler d’elle grâce à son concept novateur.

Ce dernier consiste à proposer à ses clients possesseurs d’animaux un compte avec carte de paiement. La solution offre 3 fonctionnalités malines et utiles :

Cashback

Chaque fois que vous effectuez un achat chez une des marques partenaires avec votre MasterCard PennyPet, vous êtes remboursé(e) à hauteur de 5 à 20% sur votre compte.

Parmi les marques partenaires de PennyPet, citons French Bandit et ses accessoires haute-couture, Elmut et ses recettes fraîches et personnalisées ou encore Pawell et ses compléments alimentaires.

Epargne

PennyPet met aussi à votre disposition la fonction d’épargne douce baptisée Pocket. Ainsi, pour chaque achat, l’application arrondit à l’euro ou au montant supérieur le plus proche et transforme la différence en petite épargne. En s’accumulant, ces petites économies régulières constituent une somme qui vous permettra d’anticiper vos dépenses et projets.

Un geste pour les associations

La 3e fonctionnalité offerte par PennyPet consiste pour l’entreprise à reverser, à chacune de vos transactions, 0,1 % du montant dépensé à un fonds solidaire soutenant les associations qui œuvrent pour le bien-être des animaux.

Ainsi, en effectuant vos paiements avec votre carte PennyPet, vous contribuez à faire avancer la cause animale.

Vous aider à prendre soin de votre compagnon dans ce contexte économique difficile

PennyPet a été spécifiquement pensée pour aider les propriétaires d’animaux de compagnie à contrôler leur budget dans cette période délicate que l’on traverse sur le plan économique.

Alors que la place de l’animal au sein des familles est plus importante que jamais et que ces dernières sont prêtes à tout pour son bonheur et son bien-être, les dépenses qui lui sont associées sont de plus en plus élevées. L’inflation touche, en effet, tous les secteurs, y compris les produits et services destinés aux chiens et chats.

Une enquête IFOP pour Woopets nous apprend ainsi que la somme moyenne que nous avons déboursée en 2022 est de 943 euros, soit 125 euros de plus qu’en 2020.

Le recours à l’assurance pour animaux de compagnie est l’une des solutions permettant de garder le contrôle sur ses dépenses, mais le taux d’animaux assurés en France est encore bien en deçà de ceux observés outre-Manche ou en Scandinavie, par exemple.

En devenant client PennyPet, vous réalisez des économies intéressantes et épargnez, tout en venant en aide aux associations.

Le tout en contrepartie d’un abonnement sans engagement à 9 euros par mois. PennyPet est une solution qui s’adresse d’ailleurs à tous, y compris les personnes qui n’ont pas d’animal.