En pleine célébration de son mariage, ce couple est contraint d'interrompre la cérémonie à cause de son chien

Michela Carter, Adam Schumaier et leur chien Hanz habitent Glastonbury dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis). Récemment, le couple était en voyage à Denver, dans le Colorado, pour organiser sa réception de mariage.

Tout allait bien jusqu’à ce que les mariés apprennent que leur ami à 4 pattes, croisé Labrador Retriever / Chien de montagne des Pyrénées, venait de se volatiliser. Malgré l’importance de l’évènement et alors qu’ils étaient à l’autre bout du pays, ils ont tout de suite décidé de revenir dans le Connecticut pour entreprendre les recherches.



Michela Carter

Sitôt arrivés à Glastonbury, Michela Carter et Adam Schumaier ont commencé à ratisser leur quartier et ceux environnants, à poster des appels à témoin sur les réseaux sociaux et à distribuer les affiches.

Sur les avis de recherche, le couple indiquait que Hanz avait disparu le 24 février et qu’il était particulièrement craintif. Il était demandé de ne pas essayer de l’appeler ou de l’approcher, car cela risquait de l’effrayer et d’aggraver la situation. Une récompense était également promise.



Michela Carter

Une organisation locale est venue en aide aux maîtres du chien, notamment en leur fournissant des cages pièges. Toutefois, plus le temps passait, plus leur inquiétude montait.

« Nous n’avons jamais été aussi soulagés et excités »

Jusqu’au mardi 5 mars. Très tôt ce matin-là, aux alentours de 4h30, Hanz s’est laissé enfermer dans l’une des cages. Il y avait été attiré par l’odeur des morceaux de poulet et de bacon qui y avaient été placés.



WFSB

« Nous n’avons jamais été aussi soulagés et excités », confie Michela Carter à WFSB peu après les retrouvailles. Le chien venait de passer 10 jours en mode survie dans les bois, mais à part la présence de tiques constatée durant le bain, il était indemne.

WFSB

Hanz est donc de retour à la maison et a tout le temps de se remettre de sa mésaventure aux côtés de ses humains.