Grâce à sa maîtresse fan de Harry Potter, Dobby le Labradoodle s’entraîne à exécuter des « sorts magiques » (vidéo)

Fans de Harry Potter, accrochez-vous à vos baguettes, car il y a un nouveau sorcier qui s’entraîne dur ! Dobby, un Labradoodle de 3 ans plein de malice, apprend à répondre à des « sorts magiques » grâce à sa maîtresse qui adore la série de livres fantastiques. Le toutou en a déjà appris 15 et ne compte pas s’arrêter là !

Audriana Li, une habitante de Toronto au Canada, adore Harry Potter. C’est bien pour cela qu’elle a nommé son adorable Labradoodle Dobby, en référence au sympathique elfe de maison inventé par J.K. Rowling.

Pour mettre un peu plus de magie dans l’entraînement de ce toutou de 3 ans, la jeune femme a également remplacé les commandes basiques par des noms de sorts issus de la saga.

© Dobby the Harry Potter Doodle / Facebook

Un entraînement magique

La jeune femme a expliqué à Newsweek que « lui apprendre des sorts n’est pas différent » des commandes régulières. Il suffit juste de relier le sort au mot normal pour que Dobby « associe le mouvement à un sort de Harry Potter à la place ».

Selon Audriana, le sorcier en herbe maîtrise déjà 15 sortilèges. Parmi eux :« Expelliarmus » (lâche), « Accio » (viens) ou encore « Aguamenti » (bois de l’eau).

Les sorts préférés d’Audriana sont certainement « Aller à Azkaban » (la prison des sorciers dans Harry Potter, mais surtout ici la cage de Dobby) et « Avada Kedavra » (fais le mort), car la façon de Dobby de faire le mort est particulièrement comique selon elle.

Juste au cas où, Dobby connaît également les ordres réguliers. Par exemple, son principal mot de rappel est « Accio », mais il répondra également à « viens » et à son nom.

D’autres sorts à venir

Le Labradoodle connaît probablement déjà plus de sorts que la plupart des premières années à Poudlard, l’école des sorciers, mais sa maîtresse ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Audriana, qui s’entraîne tous les jours avec Dobby, aimerait lui apprendre des commandes encore plus amusantes comme « Flipendo » (retourne-toi), « Lumos » (allume les lumières) et bien sûr, « Nox » (éteins les lumières).

Pour le plus grand plaisir des internautes, la jeune femme documente les progrès de son toutou magique sur les réseaux sociaux où Dobby a déjà volé de nombreux cœurs.

Sur Instagram, la vidéo énumérant les 15 sortilèges maîtrisés par le chien a cumulé des millions de vues et d’innombrables commentaires. Le compte officiel de Harry Potter a même commenté : « il doit connaître « Incendio » parce que nos cœurs ont juste fondu. » Comment dire le contraire ?