Pendant plus de 600 jours, ce chien voyait ses congénères quitter le refuge et attendait son tour

L’attente aura duré près de 2 ans pour Acorn, un chien de refuge qui attendait sagement qu’on lui offre sa chance. Sa patience et celle du personnel de la structure d’accueil ont été récompensées.

Acorn était bien évidemment mieux nanti au refuge que dans la rue, mais la place de ce chien était au sein d’un véritable foyer, entouré d’une famille aimante. Malgré tous les efforts faits par les bénévoles qui s’occupaient de lui, rien ne pouvait remplacer ce qu’une maison pouvait lui offrir.

Le séjour du canidé s’éternisait dans la structure d’accueil de l’Outer Banks SPCA, située à Manteo dans l’Etat de la Caroline du Nord (Est des Etats-Unis). Il était, en effet, devenu le plus ancien pensionnaire de cet établissement, rapportait People.



Outer Banks SPCA / Facebook

Cela faisait très exactement 633 jours qu’Acorn espérait qu’arrive son tour de quitter le refuge. Les autres chiens arrivaient et repartaient sous ses yeux, mais lui ne semblait intéresser aucun adoptant potentiel.



Outer Banks SPCA / Facebook

Les bénévoles continuaient malgré tout de prendre soin de lui, de passer autant de temps que possible à ses côtés et de lui faire comprendre qu’il était aimé. C’est surtout avec l’un d’eux, prénommé Brad, qu’un lien tout à fait spécial s’était mis en place. Grâce à lui, le quotidien d’Acorn était un petit peu moins désagréable et le quadrupède s’efforçait de garder la foi.

« Notre souhait s'est réalisé »

Acorn et ses bienfaiteurs ne le savaient pas encore, mais cette longue attente était sur le point de prendre fin. La merveilleuse nouvelle que tout le monde attendait a été partagée sur la page Facebook de l’association le samedi 18 mars. L’Outer Banks SPCA a, en effet, annoncé que le chien a été adopté.

« Nous attendions et espérions ce moment depuis très longtemps », peut-on lire dans le post en question, qui a suscité de très nombreux commentaires d’internautes ravis. « Nous gardions espoir qu'un jour la bonne personne prendrait le temps avec lui et lui donnerait la maison qu'il mérite, et notre souhait s'est réalisé ! », poursuit l’auteur de la publication.

Sa nouvelle propriétaire Cathy Phemister Widzga a donné de ses nouvelles en commentaire, indiquant qu’Acorn était bien installé et que les autres chiens de la famille l’adoraient déjà.

Cathy Phemister Widzga / Facebook