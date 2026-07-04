Pendant la Coupe du monde, 2 chiens Border Collies chassent pacifiquement les oies de la pelouse d'un terrain canadien (vidéo)

Sally et Ben ne jouent pas au football, mais ils ont une mission essentielle : défendre un terrain d'entraînement de la Coupe du monde contre les Bernaches du Canada. Ces 2 Border Collies ont en effet été recrutés pour éloigner ces volatiles sans les blesser afin de préserver la pelouse de leur présence envahissante.

Alors que se déroule actuellement la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la compétition mobilise de nombreuses personnes ainsi que de multiples infrastructures. Parmi elles se trouve le terrain d’entraînement de l’équipe du Canada, aménagé spécialement pour le tournoi au sein du parc Centennial, à Etobicoke, un quartier de Toronto. Mais, comme le rapporte CTV News, ce site doit faire face depuis plusieurs semaines à un problème plutôt inattendu : la présence massive d’oies Bernaches.

Un terrain menacé par les déjections

Ces oiseaux, nombreux dans la région, envahissent régulièrement les espaces du terrain : ils viennent « brouter l’herbe et laisser des traces de leur passage », notamment à travers leurs nombreuses déjections. Une situation qui perturbe grandement l’entretien de la pelouse.

© Photo d'illustration

Contrairement au stade de Toronto, qui « ne dispose pas d'une piste d'atterrissage dégagée pour les Bernaches du Canada » et qui est donc moins exposé, le terrain d’Etobicoke est situé près d’une rivière où les oiseaux pourraient nicher.

Pour résoudre ce problème, véritable enjeu d’entretien et de sécurité pour cette infrastructure sportive, la ville de Toronto a donc décidé de prendre les choses en mains en faisant appel à 2 spécialistes : Sally et Ben, 2 adorables Border Collies, employés par l’entreprise Border Control Bird Dogs.

© CTV News

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Une solution écologique pour éloigner les oies

La mission de ces 2 toutous ? Éloigner les bernaches du Canada du terrain d’Etobicoke, afin de préserver la pelouse et permettre à la sélection nationale de s’entraîner dans de bonnes conditions.

Pour cela, les 2 boules de poils patrouillent sur le terrain « 2 fois par jour, tous les jours, pendant environ 30 minutes » afin d’empêcher les Bernaches d’entrer dans le complexe sportif. Il s’agit d’une technique d’effarouchement qui consiste tout simplement à faire croire aux oies qu’un prédateur est présent afin de les inciter à quitter les lieux.

© @rtntoronto / Instagram

Comme l’explique Gareth Williams, le maître de Ben et de Sally : « Les chiens se tapissent et traquent les oies, comme ils le feraient traditionnellement pour les moutons et le bétail en mouvement ». Les oiseaux prennent alors les chiens pour une menace et s’enfuient.

Cela permet donc de protéger les terrains sans nuire aux animaux, car « il n'y a aucun impact environnemental, aucun pétard ni engin pyrotechnique n'est utilisé » et « les oies ne sont jamais blessées d'aucune façon ». Une solution écologique et sans violence qui a, semble-t-il, fait ses preuves !