Maximus, le chat du Premier ministre belge, se lance dans les pronostics sportifs à l'occasion de la Coupe du monde de football

Il n’est ni ministre, ni conseiller, mais Maximus est récemment devenu un incontournable de la politique en Belgique. Le chat de Bart De Wever, le Premier Ministre belge, a en effet séduit des milliers d’internautes, en adoucissant l’image de son maître. Dernièrement, il s’est même improvisé pronostiqueur sportif pour la Coupe du monde de football. La relève de Paul le poulpe ? Rien n’est moins sûr…

La politique belge a désormais un nouveau visage, ou plutôt une nouvelle petite truffe. Maximus Textoris Pulcher, le chat du Premier ministre belge, Bart De Wever, est devenu une véritable star des réseaux sociaux. Avec son propre compte Instagram, suivi par 227 000 abonnés, ce félin aux oreilles presque invisibles semble même prêt à rivaliser avec Larry, le célèbre chat du 10 Downing Street.

Une véritable star médiatique

Maximus n’est peut-être qu’un chat, mais il est devenu une véritable célébrité politique. Il joue notamment un rôle inattendu dans la communication de son propriétaire, Bart De Wever, en apportant une touche plus douce et accessible à l’image de ce chef de gouvernement parfois perçu comme rigide.

© Cabinet du premier ministre belge, Bart De Weve

Souvent teintées d’humour et d’autodérision, ses publications offrent un regard plus léger sur la vie politique belge, y compris lors des rendez-vous diplomatiques. La popularité de Maximus dépasse d’ailleurs les frontières : lors d’une rencontre récente, le félin a reçu les caresses du nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar, qui a partagé ce moment sur ses réseaux sociaux. De quoi offrir à ce petit chat belge une nouvelle vague de fans bien au-delà de la Belgique !

Un nouvel « oracle » du football

Après avoir conquis les réseaux sociaux, Maximus s’est récemment découvert un nouveau talent : prédire l’avenir du football ! À l’occasion de la Coupe du monde, le minou s’est transformé en « Maximus Octopus », un clin d’œil au célèbre Paul le poulpe, devenu une légende après ses pronostics lors du Mondial 2010.

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Pour livrer son pronostic, Maximus est placé face aux drapeaux des 2 équipes qui s’affrontent, chacun accompagné d’une croquette. Le verdict tombe dès qu’il fait son choix : l’équipe associée à la première croquette qu’il mange est considérée comme la gagnante du match à venir.

Le félin belge s’est donc prêté au jeu en choisissant les équipes gagnantes de plusieurs rencontres. Et contre toute attente, ses prédictions ont parfois fait mouche : il avait notamment misé sur la victoire du Mexique face à l’Afrique du Sud et sur un match nul entre les Pays-Bas et le Japon.

© @maximustp16 / Instagram

Pour le match Belgique–Égypte, Maximus avait choisi son camp, celui des Diables rouges. Hélas, les 2 équipes ont fait match nul.

Selon Ouest France, cette initiative ne viendrait pas du Premier ministre, mais de collaborateurs de son cabinet passionnés de football. Et à l’heure où les statistiques, les algorithmes et l’intelligence artificielle occupent une place grandissante dans le foot, les pronostics de Maximus apportent au moins une bouffée de légèreté et rappellent que l’on peut aussi s’amuser en prédisant l’issue d’un match !