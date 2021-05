Pawell, des compléments alimentaires pour soulager durablement et naturellement son animal de compagnie

Permettre à son animal de bénéficier d’une meilleure qualité de vie, réduire sa prise de médicaments, gagner en mobilité… Une jeune marque propose des produits innovants pour y parvenir naturellement.

C’est une nouveauté sur le marché du bien-être animal. Pawell, une société française créée par des passionnés de chiens et chats, propose des produits à base de CBD pour soulager une variété de troubles. Cela va de l’anxiété aux douleurs articulaires, en passant par l’agressivité et les problèmes intestinaux.

Douleurs chroniques, mal-être, votre animal est peut-être concerné

Les chiens et les chats qui souffrent sont plus nombreux qu’on le croit. Leurs maux peuvent être de diverses natures et avoir des causes tout aussi variées.

L’anxiété, sous ses différentes formes, touche un chien sur 3. On constate également une augmentation de 66 % de l’arthrite animale sur les 10 dernières années chez les sujets âgés. Par ailleurs, les problèmes intestinaux ont connu une hausse de 50 % au cours des 5 dernières années.

Les créateurs de la marque Pawell, dont un vétérinaire, ont voulu apporter une solution naturelle à ces animaux de compagnie. Parmi eux, Timothé a vu sa chatte disparaître d’un cancer à l’âge de 17 ans et après une longue période de souffrance. Comme tous les maîtres qui aiment leurs animaux, il aurait tout donné pour alléger sa peine et lui permettre de mieux vivre ses derniers jours. Pour lui, le CBD aurait aidé d’une aide précieuse sur ce plan.

Qu’est-ce que le CBD ?

Timothé et le reste de l’équipe ayant fondé Pawell misent sur le CBD pour développer et proposer des compléments alimentaires et aliments permettant de réduire significativement stress, douleurs et troubles de la mobilité chez le chien et le chat.

Le CBD n’est autre que le cannabidiol, une substance chimique naturellement présente dans le chanvre. Ce dernier se distingue du cannabis, plante appartenant à la même famille, par la quantité infinitésimale de molécule psychoactive THC qu’il contient ; moins de 0,2 % en l’occurrence. Le cannabidiol issu du chanvre à spectre complet apporte donc des bienfaits sans les effets indésirables associés au cannabis.

Dans les produits Pawell, il est associé à des ingrédients sains, biologiques et de toute première qualité, agissant en synergie dans l’organisme de l’animal et offrant une efficacité optimale.

Les solutions proposées par la marque sont naturelles, sans effets secondaires ni accoutumance. Elles sont testées en laboratoire et approuvées par les vétérinaires.

Quels bienfaits pour nos chiens et chats ?

L’huile de chanvre riche en CBD et en actifs naturels élaborée par Pawell possède de multiples vertus, notamment pour les animaux jeunes et les séniors.

Pour le chiot et le chaton : réduction de l’anxiété de séparation, du stress lié au bruit et des comportements agressifs, renforcement des défenses naturelles, participation à l’équilibre du microbiote intestinal, soutien de la santé de la peau et du poil.

Pour le chien et le chat âgés : réduction de la gêne articulaire, amélioration de la mobilité, réduction des douleurs chroniques, stimulation de l’appétit, soutient du système immunitaire, soulagement des symptômes liés au cancer et à la chimiothérapie, prévention des crises d’épilepsie.

De manière générale, les produits Pawell à base de CBD permettent de diminuer le besoin médicamenteux, dont les antidouleurs. Ce qui évite aux animaux concernés d’en subir les effets secondaires.

CBD : qu’en dit la science ?

Le célèbre vétérinaire et comportementaliste animalier Thierry Bedossa a pu constater de visu l’efficacité du CBD dans la prise en charge « des douleurs chroniques, de l’épilepsie et surtout de l’anxiété comme de l’agressivité ». Il cite ainsi l’exemple de Kid, « un chien de 16 ans qui avait […] des terreurs nocturnes liées à un syndrome de stress post-traumatique ». A la faveur d’un traitement à base de CBD, le canidé sénior profite désormais « d’un sommeil normal » et « a retrouvé une forme assez épatante pour un labrador de son âge », indique-t-il.

D’autres témoignages sur la pertinence de cette solution naturelle sont fournis par des études scientifiques. L’une d’elles a permis de constater une diminution de 80 % de la douleur chez les chiens souffrant d’arthrite (Gamble et al. 2018).

Une autre a démontré les effets anti-stress du CBD sur les chiens et les chats (Mello Schier et al. 2012).

En outre, 2 vétérinaires sur 3 recommandent l’usage de produits au CBD (Kogan et al. 2019).

Où trouver les produits bien-être Pawell et sous quelles formes ?

Pawell propose ses produits pour chien et chat sous formes d’huile, de pâtées, de friandises, de terrines et de spray.

Les flacons sont aux formats 1250, 2500 et 3500 mg. Les sprays sont aromatisés au saumon pour le chat et s’administrent soit directement dans la bouche de l’animal, soit dans son alimentation.

Les pâtées Pawell sont des recettes humides à la viande pur bœuf ou pur poulet, sans additifs synthétiques ni glucides.

La marque met également à la disposition des propriétaires canins et félins des friandises au bœuf élevé dans les Alpes suisses.

La gamme complète de solutions bien-être animal Pawell à base de CBD est à découvrir sur le site Internet de la marque.