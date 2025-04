Passée de main en main et négligée, cette chienne n'osait plus espérer grand chose de la vie jusqu'à son sauvetage

Victime de négligence extrême, Hatila remonte tout doucement la pente et réapprend à profiter de ce que la vie a à lui offrir auprès de sa famille d’accueil. Cette chienne recueillie par le Refuge des Amis Dignois des Animaux, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a été sauvée par la Fondation 30 Millions d’Amis qui partage cette histoire sur son site.

Celle-ci avait envoyé Armelle, son enquêtrice, au domicile d’une dame vivant avec son fils et leur chienne à Digne-les-Bains (04) le 19 mars 2025. L’association avait été alertée par des riverains préoccupés par le sort de l’animal et ses mauvaises conditions de vie.

Ce que la bénévole a constaté sur place a confirmé leurs inquiétudes. La chienne était méconnaissable, cachée sous une fourrure épaisse et emmêlée. Ses griffes étaient si longues qu’elles avaient « fini par pousser dans ses coussinets », indique l’enquêtrice. La famille de Hatila semblait ne plus lui accorder la moindre attention. Pour Armelle, « c’est comme si elle était devenue un meuble dans l’appartement ».

La propriétaire de la femelle Cocker Anglais « ne se rendait pas compte de la gravité de la situation ». Affirmant que son mari la lui avait offerte en cadeau 10 ans auparavant, elle ne l’avait pas fait examiner par un vétérinaire depuis des années.

La maîtresse a finalement accepté de céder la chienne à la Fondation 30 Millions d’Amis. Armelle l’a aussitôt emmenée chez la vétérinaire. Cette dernière a estimé son âge à 12 ans et relevé « de multiples bourres de poils, un kyste sébacé purulent, une otite bilatérale ainsi qu'une cataracte bilatérale avec cécité sur l'œil gauche, une masse dure douloureuse de la taille d'un pamplemousse entre l'anus et la vulve et deux tumeurs mammaires ».

Un séjour en famille d’accueil en attendant l’adoption

Un diagnostic prouvant que le bien-être et la santé de la chienne ne faisait clairement pas partie des priorités de sa détentrice. En outre, en consultant les données d’identification de la Cocker, l’enquêtrice a découvert que le conjoint « avait lui-même reçu Hatila de quelqu’un d’autre ».

La Fondation 30 Millions d’Amis a déposé une plainte pour mauvais traitement. Comme indiqué plus haute, elle a confié Hatila au Refuge des Amis Dignois des Animaux, puis à Armelle qui est ainsi devenue sa mère d’accueil en attendant de lui trouver une famille pour toujours.

Amis Dignois des Animaux / Facebook