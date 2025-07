« Partout dans le monde, des animaux attendent que quelqu’un les choisisse », un chiot de 6 mois sur la liste d'euthanasie trouve l’amour à temps

Alors qu’elle naviguait sur Internet, Kayla Winrow a découvert l’histoire de Courage, un jeune chien de 6 mois qui s’est retrouvé au refuge après l’emprisonnement de son propriétaire. « Il perdait du poids et était tombé malade, confie la bonne samaritaine à la rédaction de Newsweek, le membre de sa famille qui l’a amené a déclaré ne pas avoir les moyens de s’occuper de lui. »

« Il avait l’air fatigué, brisé et vaincu, poursuit-elle, il était clair que la vie ne l’avait pas épargné. Nous voulions être ceux qui lui donneraient une chance et lui montreraient ce qu’est le véritable amour. »

Au refuge depuis 7 jours seulement, le chiot atteint d’une infection des voies respiratoires supérieures était déjà inscrit sur la liste des pensionnaires à euthanasier…

© @salvage.souls / TikTok (capture d'écran)

« Il commence déjà à décompresser »

Sans plus attendre, Kayla a proposé de devenir famille d’accueil pour Courage et lui a ainsi sauvé la vie. La boule de poils reconnaissante remuait toujours la queue et câlinait affectueusement sa sauveuse, malgré toutes les épreuves endurées. « C’était comme s’il savait qu’il était en sécurité », souligne sa bienfaitrice.

Une fois sorti du refuge, le chiot a découvert le sens du mot « amour ». Sa mère d’accueil, très patiente, prend le temps de parfaire son éducation, notamment de lui apprendre la marche en laisse, qu’il ne connaissait pas et « n’aimait pas ».

© @salvage.souls / TikTok (capture d'écran)

« Même si cela ne fait que quelques jours, il commence déjà à décompresser. Ses yeux sont plus brillants, il recommence à jouer et son moral est en hausse, déclare Kayla, il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes convaincus qu'il est sur la bonne voie. »

« Il mange et boit bien, il prend ses antibiotiques pour son infection respiratoire, et nous lui fournissons une alimentation et des compléments alimentaires de qualité pour favoriser sa prise de poids, ajoute-t-elle, il a commencé à s'amuser avec des jouets et nous a laissés entrevoir des signes de sa véritable personnalité. »

A lire aussi : Il pensait ne jamais le revoir, puis son chien disparu réapparaît seul après 41 jours d’errance

« J'espère que l'histoire de Courage inspirera d'autres personnes »

L’objectif ? Lui trouver des adoptants aimants pour la vie. Son histoire étant devenue virale sur les réseaux sociaux, il ne fait aucun doute que Courage mettra bientôt la patte sur le foyer de ses rêves. D’après nos confrères d’outre-Atlantique, Kayla a déjà reçu plusieurs demandes d’adoption.

Une vidéo publiée sur TikTok a effectivement atteint 4 millions de vues en quelques jours, et 356 000 mentions « j’aime ». « Je ne comprends pas les endroits qui sauvent les chiens pour ensuite les euthanasier », commente une internaute. « Merci de l’avoir sauvé », écrit un autre utilisateur.

« J'espère que l'histoire de Courage inspirera d'autres personnes à agir, conclut Kayla, partout dans le monde, des animaux attendent que quelqu’un les remarque, les choisisse. Nous avons tous le pouvoir d’être leur voix. Soyez la personne qui sauve une vie. »