Paris Animal Show 2025, un événement engagé pour l'adoption responsable et le bien-être des animaux

Paris Animal Show 2025 est pour bientôt ! Du samedi 8 au dimanche 9 mars, vivez un moment exceptionnel avec votre petite famille. Ce rendez-vous incontournable, qui célèbre sa 10 e édition cette année, est dédié aux animaux de compagnie et à leur bien-être. Vous pourrez rencontrer des chats, des chiens et des reptiles en tous genres (non disponibles à la vente), mais également nombre de passionnés, de représentants d’associations et d’experts du secteur animalier.

Dans quelques jours, le hall 4 du Parc des Expositions de la capitale ouvrira ses portes à Paris Animal Show 2025, pour le plus grand bonheur des amoureux des boules de poils et d’écailles. Cette 10e édition vous promet de belles rencontres et des expériences inoubliables.

Chats, chiens et reptiles de compagnie y pointeront le bout de leur nez, mais ne seront pas disponibles à la vente. En effet, le salon interdit cette pratique et s’engage pleinement pour le bien-être de nos amis les animaux. Les petits cœurs sur pattes présents tout au long du week-end sont traités dans le respect de leurs besoins. Pour Paris Animal Show 2025, ce sont des membres de la famille à part entière qui méritent amour et bienveillance.

Un événement animalier qui veille « à ce que chaque adoption soit une rencontre réfléchie et responsable »

Sensible à la protection animale, Paris Animal Show 2025 propose un centre d’adoption réunissant pléthore d’associations, comme An Ti Loened ou encore Chihuahua en détresse. Au cœur de ce lieu unique prônant un choix éthique et responsable, vous pourrez rencontrer des pensionnaires de refuge en quête d’adoptants sérieux ; mais aussi discuter avec les bénévoles qui veillent à offrir une seconde chance à leurs petits protégés.

Parce que la connaissance des besoins, du comportement et du caractère de votre futur compagnon à 4 pattes est la clé pour une adoption réussie, Paris Animal Show 2025 vous accompagne dans votre projet. Lors de votre visite à l’Adoption Center, vous aurez la possibilité d’en apprendre davantage sur les différentes options qui s’offrent à vous et de faire votre choix en toute connaissance de cause.

Si vous envisagez d’ouvrir les portes de votre maison et de votre cœur à un animal, sachez que seule la réservation sera possible auprès d’une association. Pour rappel un délai de 7 jours de réflexion est obligatoire avant de pouvoir accueillir un animal chez soi avant le salon ! Pour ouvrir un dossier, pensez à télécharger et à signer dès maintenant le certificat de capacité et d’engagement au maximum 7 jours avant le salon (disponible sur le site web de Paris Animal Show 2025) !

L’objectif de cette démarche ? Éviter les achats impulsifs, connus pour avoir déjà fait des dégâts à l’occasion d’autres événements animaliers autorisant la vente de chiens et de chats…

« Depuis longtemps, nous rêvions de créer un véritable espace dédié à l’adoption au sein de nos événements. Un lieu où chaque visiteur pourrait rencontrer des animaux en attente d’un foyer, tout en garantissant leur bien-être et leur respect, une valeur essentielle pour nous, explique la fondatrice du salon, grâce à notre engagement et au travail de toute l’équipe, nous avons concrétisé ce projet, en veillant à ce que chaque adoption soit une rencontre réfléchie et responsable. »

Un engagement fort pour le bien-être animal

Pour garantir le confort et le bien-être des animaux présents tout au long du week-end, Paris Animal Show 2025 a mis en place plusieurs mesures en fonction des besoins spécifiques de leur espèce. Outre l’interdiction de vente directe sur le salon, chats, chiens et reptiles sont encadrés par des experts. À noter que seuls les éleveurs professionnels et ne pratiquant pas l’hypertype ont été autorisés à exposer leurs boules de poils.

Les représentants de la gent canine devront être âgés d’au moins un an pour participer à l’événement, et seront installés dans des espaces sécurisés situés à une distance d’un mètre minimum des visiteurs. En plus d’être contrôlés à leur arrivée par un vétérinaire, les chiens seront promenés régulièrement et bénéficieront d’un accès à de l’eau fraîche ainsi qu’à des coussins douillets.

Paris Animal Show 2025 s’engage également à ce que les chats soient placés dans des espaces sécurisés (pas plus de 2 félins à l’intérieur) pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Les éleveurs agissent en tant que professionnels et ont pour habitude de les sortir à plusieurs reprises, leur laisser de l’eau et des couchages, mais aussi leur mettre une litière propre à disposition. « Ce sont des chats habitués aux concours et ne présentent donc aucun stress », soulignent les organisateurs.

Quid des reptiles ? Les spécialistes les maintiendront dans les meilleures conditions (espace adapté, température optimale…) comme à la maison.

Paris Animal Show 2025 veut changer les mentalités

À travers ses choix en faveur du bien-être de nos petits compagnons, Paris Animal Show 2025 contribue à faire évoluer les mentalités vers une approche plus responsable. Le salon a pour volonté « d’accompagner une vision éthique des événements animaliers, sans vente d’animaux ».

Il met un point d’honneur à la sélection des exposants, au respect des besoins de chaque espèce présentée et aux contrôles vétérinaires. De plus, Paris Animal Show 2025 mise sur la pédagogie et la sensibilisation du public avec des temps d’échanges, des ateliers, ainsi que des conférences au poil !

Infos supplémentaires et billetterie sur parisanimalshow.fr.