Paris Animal Show 2025, un rendez-vous unique pour les amoureux des animaux entre découvertes, immersion et activités ludiques

Paris Animal Show 2025 vous attend les samedi 8 et dimanche 9 mars 2025 pour vous faire vivre un moment d’exception avec toute votre famille, y compris votre chien. Comme lors de la précédente, cette 10e édition de l’un des plus grands salons français dédiés aux animaux de compagnie sera, en effet, dog-friendly.

Dans un pays où près de 7 propriétaires sur 10 considèrent leurs animaux comme des membres à part entière de leurs familles, quoi de plus normal que d’avoir un événement de cette envergure, rassemblant passionnés, experts et professionnels.

Aux nombreux visiteurs attendus, les organisateurs de Paris Animal Show 2025 proposent un programme riche et diversifié, où les différents espaces permettront à tous de faire le plein d’informations utiles, de découvertes, de sensations et de souvenirs.



Expozoo / Paris Animal Show 2025

Découverte et immersion

Parmi ces espaces figure le village des chiens de race, avec plus de 25 variétés canines et leurs éleveurs français, ainsi qu’une grande exposition féline réunissant plus de 1000 chats.

Pour les amateurs de reptiles ou ceux qui souhaitent découvrir leur monde fascinant, un espace dédié sera également mis en place. Les plus grands spécialistes y seront présents.

Ce n’est pas tout en ce qui concerne nos amis à écailles, puisqu’il y aura une rencontre immersive avec les reptiles. Il s’agit d’un atelier unique d’une heure animé par un expert certifié, qui vous aidera à en savoir plus sur les lézards, serpents et tortues. Les billets Pack Frisson disponibles sur la billetterie en ligne vous permettront de vivre cette expérience hors du commun.

600 m2 dédiés aux activités canines

Paris Animal Show 2025, c’est aussi un grand parc de loisirs : 600 m2 consacrés aux activités avec son chien entre flyball, pool party, agility, course au leurre ou encore recherche maître & objet.

Sans oublier la garderie canine, un lieu où les chiens pourront se rencontrer et interagir dans une ambiance zen et sécurisée.

Résolument convivial et axé sur le bien-être de nos amis à fourrure et à écailles, Paris Animal Show 2025 se veut plus que jamais engagé en faveur de la protection animale en proposant un centre d’adoption et en interdisant, depuis de nombreuses années, la vente d’animaux.

Notez bien les dates et l’adresse Paris Animal Show 2025 : les 8 et 9 mars 2025 de 10h à 18h, au Parc des Expositions - Hall 4 - Porte de Versailles (1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris).

La billetterie est accessible via ce lien. Tarifs : Adulte 15 €, Enfant (6 à 11 ans) 10€.