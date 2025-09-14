Paré de son gilet de sécurité, ce Border Terrier accueille les usagers d’une gare et fait la joie des voyageurs (vidéo)

Il en faut parfois peu pour égayer une journée. Les passagers de la gare de Kenilworth (Angleterre) en font l’expérience quotidiennement, grâce à l’accueil joyeux que leur réserve Bertie, un Border Terrier de 6 ans.

Au Royaume-Uni, les gares ne possèdent pas toutes du personnel. Il est donc impossible qu’elles soient surveillées, et le risque est donc élevé qu’elles se détériorent. Pour y remédier, la West Midlands Railway (WMR) a mis en place un programme intitulé : Station Adopters. L’objectif est simple : des bénévoles, réunis en groupe, décident tout simplement d’adopter une gare. Dès lors, ils font en sorte que celle-ci soit accueillante pour les usagers. Leurs tâches peuvent comprendre la plantation, le nettoyage des graffitis, le ramassage des détritus ou encore le signalement des défauts et éventuels actes de vandalisme.



John Boothroyd est un Station Adopter. Il a jeté son dévolu sur la gare de Kenilworth (Angleterre) et, avec son groupe, il prend soin de sa station ferroviaire. John est également le maître de Bertie, un Border Terrier de 6 ans au caractère particulièrement sociable. C’est donc tout naturellement que John a décidé de l’emmener avec lui dans sa mission bénévole. Il déclare ainsi à la BBC : “Bertie adore rencontrer de nouvelles personnes, c'était donc une évidence de l'emmener avec moi. Il s'intègre facilement à l'équipe et est déjà très apprécié des passants”.

