Pâques : attention aux dangers du chocolat pour nos animaux de compagnie !

À l’approche de Pâques, les propriétaires d’animaux de compagnie doivent redoubler de vigilance vis-à-vis du danger que représente le chocolat pour leur santé. L'assurance pour animaux de compagnie Agria appelle à la vigilance et nous explique les raisons de la toxicité du chocolat pour le chien. En bonus, elle nous livre quelques règles et astuces à suivre pour le protéger !

Fête très attendue, Pâques fait le bonheur des enfants comme des plus grands, notamment parce que c’est l’occasion pour eux de se régaler. Les friandises reines du weekend pascal sont, bien évidemment, les chocolats et les produits chocolatés en général. Si, outre le plaisir qu’il nous procure, le chocolat nous offre des vertus santé, il n’en est pas du tout de même pour nos chiens et nos chats.

En cause, la théobromine, un alcaloïde présent dans le cacao et toxique pour nos animaux de compagnie. Lorsqu’ils en ingèrent, ils s’exposent à des troubles digestifs, nerveux et cardiaques pouvant être très graves.

L’intensité des symptômes et l’impact sur la santé du canidé ou du félin ayant consommé du chocolat dépendent du type de produit et de la quantité ingérée. Plus la teneur en cacao est élevée (chocolat noir), plus il est toxique pour l’animal et ses effets sont sévères. Toutefois, quel qu’en soit le type, le chocolat ne doit pas faire partie de l’alimentation animale. Même le chocolat blanc, qui contient peu de cacao et moins de théobromine, est mauvais en raison de sa richesse en sucre et en graisses.

Chocolat et animaux : mieux vaut prévenir que guérir

Hyperthermie, agitation, diarrhée, vomissements, convulsions, halètement excessif, mictions fréquentes, soif accrue et tremblements font partie des symptômes liés à l’intoxication au chocolat chez les chiens et les chats.

Prévenir cette dernière consiste avant tout à faire en sorte que l’animal ne puisse pas avoir accès au produit. Les chocolats et préparations chocolatées sont à cacher dans des rangements bien fermés et hors de portée du chien ou du chat.

Et si, malgré les précautions prises, il parvient tout de même à en manger (attention à la chasse aux œufs de Pâques dans le jardin), il doit être vu par un vétérinaire le plus vite possible. Plus la prise en charge est rapide, plus les chances de guérison sont élevées.

Il est important de communiquer au vétérinaire l’heure, la quantité et le type de chocolat ingéré. Ce qu’il ne faut surtout pas faire, en revanche, c’est essayer de faire vomir son chien ou son chat. C’est au praticien de déterminer la marche à suivre pour traiter l’animal.

Voici une infographie réalisée par Agria, l'assurance santé pour animaux de compagnie, qui résume les dangers du chocolat et les bons réflexes à adopter en cas d'accident :

Lui fournir le meilleur soin possible en cas d’intoxication au chocolat

Comme toute autre forme d’intoxication, celle au chocolat nécessite des soins bien spécifiques et souvent coûteux. Assurer son chien ou son chat est la meilleure manière de garantir à son animal, membre à part entière de la famille, d’être soigné dans des conditions optimales sans se préoccuper pour son porte-monnaie.

