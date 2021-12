Une assurance santé animale adaptée à vos besoins et votre budget ? C'est possible, grâce aux assurances Agria sur mesure !

Avoir un chien ou un chat est une expérience à la fois exceptionnelle et merveilleuse. C’est aussi une grande responsabilité, notamment en ce qui concerne la santé de son animal de compagnie. Santé qui, justement, a un coût qu’il est bien difficile de prévoir. Voyons ce que propose Agria Assurance pour Animaux dans ce sens.

Pourquoi devrait-on choisir entre maîtrise de son budget et offrir les meilleurs soins à son animal de compagnie ? Les formules sur-mesure proposées par Agria Assurance pour Animaux sont précisément pensées pour permettre à tout propriétaire de veiller à la santé de son chien ou de son chat, tout en gardant le contrôle de ses dépenses.

Aujourd’hui en France, seul un animal sur 10 est couvert par une mutuelle, alors que les frais liés à sa santé sont conséquents. Un coût qui peut devenir d’autant plus difficile à assumer qu’il est imprévisible, puisqu’un accident ou une maladie est susceptible de survenir à tout moment de la vie de son compagnon.

Des formules d’assurance santé animale sur mesure pour rester maître de son budget

Pour aider les maîtres à y faire face sans qu'ils aient à se préoccuper pour leur porte-monnaie, Agria Assurance pour Animaux met à leur disposition différents types d’assurances chien et assurances chat, sans restriction d’âge à la souscription ni de race. Une large variété d’options s’offre à eux en termes de plafond de remboursement annuel, de taux de remboursement et de franchise, afin de mettre en place la formule la mieux en adéquation avec leurs attentes. Des prestations qui se veulent aussi complètes qu’accessibles, puisqu’il est possible d’y souscrire à partir de 4€ par mois seulement.

Ce qui permet à Agria Assurance pour Animaux de laisser une telle latitude à ses clients, c’est tout d’abord son expertise de plus de 130 ans dans l’assurance santé animale, mais aussi le fait qu’elle est un véritable assureur, et non pas un courtier en assurance. A ce titre, les produits d’assurance qu’Agria commercialise sont ceux qu’elle conçoit elle-même. Et elle en assume le risque financier.

Offrir les meilleurs soins à son compagnon et parer à toute éventualité

Qu’il s’agisse d’un cas d’urgence (accident…) ou d’une maladie, Agria Assurance pour Animaux rembourse les frais engagés pour l’ensemble des actes médicaux : consultations chez des vétérinaires généralistes ou spécialisés, soins, examens, analyses, interventions chirurgicales, hospitalisations… Sachant que, quoi qu’il arrive, les mêmes garanties sont maintenues tout au long de la vie du chien ou du chat.

Les clients Agria peuvent, par ailleurs, accéder en toute facilité à leur espace personnel sur l’appli pour déclarer des soins, suivre leurs remboursements, mais aussi profiter de conseils et de précieuses informations santé fournies par des vétérinaires, sans oublier les contenus instructifs au format vidéo. L’appli Agria est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store.