Paaw, la plateforme d'adoption responsable pour offrir une vie meilleure aux animaux abandonnés

Cet été, le soleil fut noir pour de nombreux animaux de compagnie. La Société protectrice des animaux (SPA) a enregistré une triste hausse des abandons de 11 % par rapport à 2021. En France, plus de 300 000 âmes innocentes sont délaissées chaque année. Un constat qui glace le sang…

Ces petits « cœurs avec du poil autour », comme les avait nommés Brigitte Bardot, battent le pavé agrippés à leur solitude. Après avoir bénéficié du statut de « membres de la famille », ils se retrouvent du jour au lendemain sur les routes, tels de simples va-nu-pattes. Rejetés, oubliés, égarés… d’adorables chiens et chats qui avaient accordé leur confiance à des humains et offert toute leur affection ont été interdits d’amour, mais aussi bannis de ce qu’ils croyaient être leur foyer.

Pléthore d’associations et refuges récupèrent ces êtres affichant une blessure béante : celle du rejet. Hélas, 400 euthanasies sont pratiquées quotidiennement dans l’Hexagone, « car ces organismes n’ont pas toujours les moyens de communiquer et de donner de la visibilité aux animaux à adopter », a expliqué Chloé Fabiani.

Grande amoureuse de la gent animale, la jeune femme a décidé d’agir à son échelle pour aider les orphelins, qui rêvent de prendre un nouveau départ au sein d’une famille aimante.

Paaw, un site web pour adopter de manière responsable

Afin de connecter les futurs adoptants avec les associations et les refuges, faciliter l’adoption des animaux abandonnés ainsi que sauver des vies, la Varoise a fondé Paaw. Derrière ces 4 petites lettres se cachent une plateforme simple d’utilisation et responsable.

En plus de mettre en relation les personnes avec des myriades de structures en vue d’accueillir un cabossé de la vie, le site web de Chloé Fabiani permet de faire des dons à l’établissement de son choix.

Enfin, les utilisateurs peuvent offrir des croquettes à un pensionnaire, via l’achat de packs contenant de la nourriture et des accessoires pour chiens et chats. Autant d’initiatives responsables et engagées pour nos amis à fourrure !

Un bonheur de chien

Vous vous sentez prêts à ouvrir les portes de votre cœur et de votre maison à un animal qui souhaite une seconde chance dans la vie ? Alors :

mettez le cap sur le site web paaw.co ;

; indiquez le code postal de votre ville et choisissez quel animal vous désirez adopter ;

découvrez les associations et structures près de chez vous, ainsi que leurs protégés.

Grâce à Paaw, vous avez la possibilité de réaliser une belle action, mais aussi et surtout d’éveiller des victimes d’abandon au bonheur.

A lire aussi : Séisme en Afghanistan : une photo déchirante montre un chien cherchant désespérément sa famille parmi les décombres