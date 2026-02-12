« Operation Fight Club », 207 chiens sauvés d'un réseau de combats canins grâce à un raid historique du FBI

Ils subissaient la maltraitance au quotidien et étaient forcés à se battre. Des centaines de chiens ont vu leur calvaire prendre fin grâce à une opération de grande envergure, au cours de laquelle forces de l'ordre et associations sont intervenues sur des dizaines de sites à travers la ville de Dallas.

A Dallas, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), une vaste opération policière menée contre l'organisation de combats canins a permis de secourir plus de 200 chiens détenus dans des conditions dramatiques. Baptisée « Operation Fight Club », cette intervention a mobilisé différentes agences locales, d'Etat, fédérales, ainsi que des associations de protection animale, rapportait CBS News le mercredi 11 février.

207 chiens ont été découverts et sauvés lors de perquisitions effectuées le mardi 10 février dans des dizaines de lieux à travers la ville texane. Les adresses exactes n’ont pas été communiquées, l’enquête étant toujours en cours.



Outre les animaux, les autorités ont découvert un important arsenal : 21 pistolets, 28 fusils et 6 revolvers. Plus de 500 grammes de cocaïne, une quantité similaire de cannabis et des comprimés de fentanyl ont également été saisis. Des équipements typiquement utilisés pour les combats de chiens, tels que des tapis de course et des chaînes, figuraient parmi les éléments collectés par les forces de l'ordre.

Cette opération de grande envergure a été menée par la police de Dallas (Dallas Police Department), en collaboration avec le Département de la sécurité publique du Texas, le groupe de travail « Safe Streets » du FBI , les services animaliers de la ville, ainsi que les associations Operation Kindness et ASPCA.

Les chiens pris en charge, enquête en cours

Dans une publication partagée le 11 février 2026 sur sa page Facebook, la police de Dallas a indiqué que les perquisitions avaient été exécutées la veille dans le cadre de cette enquête visant les réseaux de combats canins et les actes de cruauté animale.

D'après ce post, l’enquête se poursuit, et des arrestations liées à l'organisation de ces évènements et à d'autres infractions seront annoncées ultérieurement.

Quant aux chiens saisis et sortis de cet enfer, ils ont été pris en charge par les services animaliers et les associations. Ils font l'objet d'examens vétérinaires et d'évaluations comportementales, et recevront tous les soins dont ils auront besoin en vue de leur réhabilitation.