Les voisins ne se doutaient de rien : 14 chiens découverts dans une maison dédiée aux combats clandestins

En Caroline du Nord (Etats-Unis), le fait d’être impliqué dans des combats de chiens est considéré comme un crime, passible d’une peine de prison allant jusqu’à 3 ans. C’est justement sur une triste affaire de ce type que la police du comté de Gastonia est intervenue le mercredi 2 août. Une information rapportée par WRAL le jeudi 3 août.

Plusieurs semaines plus tôt, la police locale avait reçu « des informations sur un éventuel ring de combat de chiens dans ce secteur », d’après le capitaine Billy Downey. Les éléments analysés par les enquêteurs spécialisés dans la protection animale désignaient une maison en particulier.



WRAL

Des officiers de police se sont rendus sur place et y ont effectivement constaté des signes de combats canins. Les forces de l’ordre ont alors contacté l’association Humane Society of the United States, qui a envoyé une équipe sur les lieux.



WRAL

Dans le quartier, personne ne semblait se douter que des activités brutales et illicites étaient menées dans la propriété en question. Jusqu’à l’intervention des autorités mercredi matin. « Ils ont d'abord frappé à la porte, puis je les ai entendus la défoncer, et ils sont tous entrés », relate ainsi un voisin du nom de Quintonio Barnette.

Ce dernier ajoute qu’il savait que plusieurs canidés vivaient dans cette résidence, mais ignorait qu’elle était dédiée aux combats. « Ça m'a surpris ! Je ne m'attendais pas à ça », confie-t-il.



WRAL

« Des chiens brutalisés et forcés à se battre les uns contre les autres »

La Humane Society of the United States indique que les chiens étaient détenus dans des cages improvisées et qu’ils présentaient des blessures et cicatrices caractéristiques des combats canins. Des équipements liés à cette pratique ont également été découverts dans la propriété.



WRAL

Les 14 chiens secourus ont été pris en charge par l’association et placés dans des structures dont les emplacements n’ont pas été divulgués par les autorités. Ils sont désormais en sécurité et reçoivent tous les soins dont ils ont besoin.

WRAL

Au sein de la police de Gastonia, tout le monde est mobilisé et déterminé à mettre fin à ce fléau. « Ces chiens sont les victimes. Ils sont brutalisés et forcés à se battre les uns contre les autres, ce qui entraîne parfois de très graves blessures, voire la mort », dit le capitaine Downey.