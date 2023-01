Opération de secours de plusieurs heures pour un chien tombé d'une falaise et piégé par la boue

C’est une intervention longue et complexe que des sauveteurs spécialisés ont dû effectuer hier après-midi à Bembridge, ville côtière de l’est de l’île de Wight, île britannique située à 100 kilomètres des côtes normandes. Un récit rapporté par le média local Island Echo le mercredi 11 janvier.

A la mi-journée, une personne promenait ses 2 chiens dans le secteur quand ces derniers se sont dangereusement approchés d’une falaise et en sont tombés. Le duo de quadrupèdes a fini sa chute dans une épaisse couche de boue. L’un d’eux a réussi à s’en extirper seul et à retourner auprès de son propriétaire. L’autre, un Springer Anglais, était toujours embourbé.

Les secours ont été prévenus aux alentours de 12h30. L’équipe de sauvetage des garde-côtes locaux (Bembridge Coastguard Rescue Team) a été envoyée sur les lieux. Elle a été rapidement rejointe par leurs homologues spécialisés basés à Ventnor.



L’opération était particulièrement complexe pour les secouristes mobilisés. La configuration du terrain, la paroi escarpée de la falaise et la vase entourant l’animal à sauver ne leur facilitaient pas la tâche.

Dénouement heureux en fin d’après-midi

Ils étaient toutefois bien déterminés à récupérer le chien et le remettre sain et sauf à sa maîtresse. Rompus aux missions en milieu boueux, les membres de l’unité de Ventnor ont enfilé leur équipement d’escalade et sont descendus en rappel pour rejoindre le Springer.



Ce dernier a été sorti de la vase et ramené sur la terre ferme peu avant 18 heures. Le chien était couvert de boue et à bout de forces, mais indemne. Il a pu rentrer à la maison pour prendre un bon bain et se remettre de cette journée mouvementée.

