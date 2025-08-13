"On ne distinguait plus leur morphologie", 7 chiens livrés à eux-mêmes dans une maison insalubre sauvés par une association

Entassés dans un logement insalubre, 7 chiens vivaient dans des conditions alarmantes à Etampes (91). Alertée par une femme inquiète de leur sort, une association de protection animale est intervenue pour leur offrir une chance d’échapper à l’oubli et aux privations.

En Essonne, 7 croisés Caniches en détresse attendaient qu’on leur tende la main et qu’on les arrache à leur triste quotidien. Ils ont finalement été sauvés par l’association Stéphane Lamart, contactée par “une femme se présentant comme propriétaire des chiens”, précisait un de ses membres auprès d’ Actu Essonne .

L’intervention a eu lieu le jeudi 31 juillet 2025 dans la maison en question, située à Etampes. Arrivés sur les lieux, les bénévoles ont constaté à quel point les conditions de vie des animaux étaient mauvaises. Le logement était dans “un état d’insalubrité extrême”, entre déjections recouvrant les sols et odeurs insoutenables notamment.



Association Stéphane Lamart / Facebook

D’après la dame ayant alerté l’association Stéphane Lamart, ces chiens risquaient de devenir errants, car leur maître, qui avait été son compagnon et dont elle avait dû quitter le domicile plusieurs années auparavant, était sous curatelle en raison de son état de santé.

Parmi les rescapés, âgés de 4 à 8 ans, “certains avaient des postures anormales dues aux masses de poils emmêlés”, indiquait le représentant de l’association. Si bien qu’on “ne distinguait plus leur morphologie”.

Les chiens évacués et confiés au refuge de l’association

Libérés de ce calvaire, les 7 chiens ont été placés à la structure d’accueil normande de l’organisation, le Refuge des Orphelins en l’occurrence, situé aux Monts d’Aunay dans le Calvados.

Ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin en attendant d’être suffisamment rétablis pour leur mise en adoption.

Grâce aux intervenants et à leur action rapide, ces chiens ont enfin pu échapper à la souffrance et retrouver l’espoir d’une vie meilleure. Désormais à l’abri, choyés et entourés, ils entament un nouveau chapitre de leur existence, dans l’attente de familles aimantes prêtes à leur offrir la douceur et la stabilité dont ils étaient privés.