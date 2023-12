On en sait davantage sur le sauvetage héroïque d'un Berger Allemand tombé dans la Meuse

Mercredi après-midi, un Berger Allemand emporté par le courant de la Meuse avait été ramené sur la berge et restitué à son propriétaire grâce au courage de plusieurs personnes. 2 d’entre elles sont revenues sur cet épisode.

Nous vous racontions hier le sauvetage héroïque d’un chien tombé dans l’eau très froide de la Meuse à Charleville-Mézières (08). 2 des protagonistes ont livré leurs témoignages à L’Ardennais, ce qui nous permet de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles cet acte courageux a eu lieu.

Le premier est un lycéen de 17 ans. Badri Jaddaoui a secouru non pas le Berger Allemand en question, mais la femme qui s’était jetée dans le fleuve pour tenter de sauver le chien. A ce moment-là, l’adolescent était en train de préparer son équipement pour enregistrer des images destinées à être utilisées dans un projet de concours contre le harcèlement. Il était entouré d’enseignants et d’éducateurs notamment.

Alors que le groupe se trouvait sur la passerelle du Mont Olympe, à proximité du musée Arthur Rimbaud, il a été alerté par des cris. Le chien était déjà tombé à l’eau et une femme l’y a rejointe, mais le courant de la Meuse a eu raison de la tentative de celle-ci. C’est elle qui devait être secourue à son tour. Badri Jaddaoui a couru, s’est agrippé à un arbre et a attrapé la main de la bonne samaritaine, qu’il a aidée à regagner la berge. Elle était à bout de forces et en état d’hypothermie.

L’intervention courageuse de son sauveur a valu à ce dernier une haie d’honneur à son arrivée au lycée professionnel Charles de Gonzague le lendemain matin.

« Je pouvais agir »

L’autre personne saluée pour sa bravoure est un jeune homme de 19 ans. Thomas Saidoune avait été jeune sapeur-pompier à Nouzonville et la natation n’a aucun secret pour lui. Il se promenait aux abords de la passerelle quand il a entendu crier. Il n’a pas hésité à sauter dans l’eau à près de 0°C, ni à braver le courant sur des dizaines de mètres pour rattraper le Berger Allemand par la laisse.



En se débattant, le chien lui a involontairement griffé le torse. Thomas Saidoune est également tombé malade par la suite, mais il éprouve tout sauf des regrets après son action. Bien au contraire, il est extrêmement heureux d’avoir sauvé une précieuse vie, mais aussi d’avoir, en quelque sorte, exorcisé un douloureux souvenir. « J’ai revécu une scène quand j’étais enfant où j’ai vu un chien, auquel je tenais, se noyer. À l’époque, je ne pouvais rien faire, j’étais petit et je ne savais pas nager. Mais aujourd’hui, je pouvais agir », confiait-il à L’Ardennais à ce propos.