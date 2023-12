L'image déchirante d'une chienne de refuge s'étant retrouvée seule après l'adoption de son ami

2 chiens, un mâle et une femelle, qui erraient dans les rues de l’Oklahoma (Etats-Unis) ont été secourus et placés au refuge de l’association locale Stillwater Animal Welfare. Dès le départ, les membres du personnel de la structure d’accueil ont compris que le lien qui unissait ces canidés était extrêmement fort, rapportait The Dodo.



C’est d’ailleurs ce qui les a amenés à les appeler Bonnie et Clyde, en référence au célèbre couple de hors-la-loi. « Ils sont toujours restés ensemble », dit à leur propos Ashlie Jerkes, responsable du bien-être animal chez Stillwater Animal Welfare.

Même au refuge, Bonnie et Clyde refusaient de s’éloigner l’un de l’autre. Ils ont passé le plus clair de leurs journées blottis pour se donner du courage et du réconfort.



Tous 2 ont été traités contre la dirofilariose (maladie des vers du cœur) et étaient désormais prêts à être adoptés. L’idéal aurait évidemment été de les confier à une seule et même famille, mais ce souhait n’a pas pu être exaucé.

Un foyer aimant a été trouvé pour Clyde. C’était une excellente idée pour lui, mais assurément pas pour Bonnie. En se retrouvant séparée de son compagnon du jour au lendemain, la chienne est devenue extrêmement triste.



« Elle va avoir la meilleure des vies »

La pauvre Bonnie avait le cœur brisé et rien ne semblait pouvoir la consoler. Son moral était aux plus bas et elle passait son temps dans son coin. Un des employés du refuge l’a vu couchée, la tête entre les pattes, totalement abattue. Il l’a prise en photo et le cliché a été partagé sur les réseaux sociaux, suscitant l’émotion de nombreux internautes.



Le post a été publié un vendredi. Le lundi suivant, Bonnie a été adoptée. « Elle va avoir la meilleure des vies, pleine d'aventures avec sa grande sœur Bouvier Australien », a promis Brayden Routh, sa nouvelle propriétaire.

La chienne n’oubliera certainement jamais son frère Clyde, mais comme celui-ci, elle a eu droit au nouveau départ qu’elle méritait.