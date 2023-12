2 héros anonymes plongent dans un fleuve pour tenter de sauver un Berger Allemand en détresse et proche de la noyade

À Charleville-Mézières dans les Ardennes, un chien a pu rentrer chez lui sain et sauf après être passé tout près de la noyade. Un sauvetage courageux et risqué qu’ont réalisé 2 passants, rapportait Franceinfo le mercredi 13 décembre.

Les faits se sont déroulés hier après-midi, peu après 16h30, d’après le récit publié par les pompiers carolomacériens et relayé par France 3 Grand Est.

Le canidé en question, de race Berger Allemand, venait de tomber dans la Meuse depuis la passerelle du Mont Olympe, qui enjambe le fleuve via l’île du Vieux Moulin.



Photo d'illustration

2 personnes qui passaient par là, une femme de 31 ans et un jeune homme de 19 ans en l’occurrence, ont décidé de lui porter secours malgré la très basse température de l’eau et le danger auquel ils allaient s’exposer. Ils se sont ainsi jetés dans la Meuse et sont parvenus à récupérer le quadrupède, qu’ils ont ensuite ramené sur la berge.

Entretemps, une dizaine de pompiers sont arrivés sur les lieux et se sont tout de suite enquis de l’état des 2 héros anonymes. La femme a été transportée au Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes, avenue de Manchester, pour y subir un examen. De son côté, le jeune homme a préféré repartir sans assistance médicale, estimant sans doute qu’il n’en avait pas besoin.

Quant au chien qu’ils ont courageusement secouru, il a été récupéré dans la foulée par son propriétaire.

A lire aussi : Par souci d’égalité, ce Teckel veut à tout prix obtenir le même traitement pour la peau que son frère canin souffrant d’allergies (vidéo)

Un précédent qui s’était soldé par un drame 8 mois plus tôt

Quoique périlleuse, l’intervention de ces personnes pour sauver la vie d’un chien en grand danger est tout à fait admirable. En agissant de la sorte, ils couraient plus d’un risque : hypothermie, noyade, être entraîné par le courant vers un endroit dont il aurait été difficile de s’extraire…

Franceinfo rappelle d’ailleurs qu’un autre duo avait essayé de secourir un chien tombé dans un ruisseau non loin de Bar-le-Duc en avril dernier. Malheureusement, ces gens y avaient laissé la vie.