« On a l’impression qu’elle nous remercie de l’avoir sauvée à temps », une chienne Saint-Bernard squelettique est secourue d'une cave sombre
Abandonnée dans des conditions inimaginables, une chienne Saint-Bernard a vu son destin basculer grâce à une mobilisation salvatrice. De la détresse la plus totale à une renaissance pleine d’espoir, son histoire illustre la force de la résilience et de la bienveillance humaine.
Sur son site, la Fondation 30 Millions d’Amis a annoncé, le 22 décembre 2025, une excellente nouvelle au sujet de Chance, une chienne sauvée de la solitude, l’enfermement et la négligence. Outre le fait que son état de santé se soit amélioré, elle a rejoint une famille aimante pour la vie, près d’un mois et demi après son sauvetage.
Le 13 novembre dernier, la police municipale de Liévin, dans le Pas-de-Calais, intervenait dans un logement déserté par ses locataires en compagnie d’un huissier de justice. Les agents avaient pu constater l’insalubrité des lieux (excréments, canettes vides au sol…), mais aussi et surtout la présence d’une femelle Saint-Bernard enfermée dans la cave, au milieu des détritus.
La chienne de 4 ans était extrêmement mal en point. Si bien que Brigitte, enquêtrice à la Fondation 30 Millions d’Amis appelée par les intervenants, avait dû l’aider à sortir de cet endroit sombre et sale. “Elle tombait, et n’avait plus la moindre force pour se déplacer, raconte la bénévole. Au rez-de-chaussée, elle s’est ruée vers une gamelle qui était remplie d’eau stagnante et verte.”
Elle ne pesait que 16 kilogrammes
D’après les témoignages des voisins, les maîtres de la chienne n’avaient pas été vus depuis un mois. Cela faisait donc des semaines que l’animal vivait dans ces terribles conditions.
Appelée Chance par ses bienfaiteurs, la chienne a été examinée par une vétérinaire. Elle ne pesait que 16 kilogrammes, alors que le poids d’une femelle Saint-Bernard adulte se situe entre 50 et 75 kilogrammes. Outre la maigreur, elle présentait des lésions cutanées sérieuses, notamment des escarres
Son pelage était “couvert de saletés mélangées à des excréments” et ses griffes exagérément longues.
Chance a été mise sous perfusion et a reçu des traitements antibiotiques et antiparasitaires. Elle a également été soumise à un régime alimentaire spécifique, destiné à l’aider à reprendre progressivement du poids.
Son état de santé s’est amélioré depuis. “Si l’on se fie à son regard, on a même l’impression qu’elle nous remercie de l’avoir sauvée à temps”, indiquait Brigitte.
A lire aussi : Victime d’un AVC, elle vacille à plusieurs reprises, mais son chien l’empêche de s’endormir et lui sauve la vie
Adoptée par la vétérinaire
Une plainte a été déposée par la Fondation 30 Millions d’Amis, qui a lancé, par ailleurs, une pétition par le biais de laquelle elle demande au gouvernement d’instaurer un permis de détention d’un animal de compagnie afin de lutter contre la maltraitance et la récidive.
Quant à Chance, elle n’a jamais aussi bien porté son nom, puisqu’elle a été adoptée par la vétérinaire qui l’avait prise en charge après sa découverte. Pour Pascal, le mari de cette dernière, la chienne “témoigne d’une résilience et d’une métamorphose extraordinaires”, ajoutant que son “épouse et [leur] fils ont fait un travail formidable au quotidien à ses côtés”.
La Saint-Bernard profite désormais de sa nouvelle vie au sein d’une famille chaleureuse, qui comprend 5 chats.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Marie Bonfanti a écrit : 2 h
Magnifique et MERCI à la vétérinaire. Longue vie à chacune et chacun des sauveteurs
J'aime Répondre Signaler