Trouvée errante au milieu d’un tas de détritus, cette courageuse chatte a donné de la voix pour sortir de son enfer

Même si les chats sont des animaux malins et débrouillards, vivre dans la rue tout au long de l’année est éreintant. La belle Fairmount peut d’ailleurs en témoigner. Trouvée errante au milieu d’un terrain vague rempli de déchets, la minette a multiplié les appels à l’aide en miaulant le plus fort possible. Heureusement pour elle, de bons samaritains ont fini par l’entendre…

Tentant de survivre comme elle le pouvait, Fairmount s’était fait un petit nid au milieu des détritus. Mais, l’hiver approchant, la magnifique rouquine a vite compris qu’elle ne passerait pas cette terrible saison si elle restait là. Alors, elle s’est mise à donner de la voix pour être entendue. Son histoire, relatée par le média Love Meow, relève à la fois du miracle et du courage. Lorsque Fairmount s’est mise à miauler, des bénévoles de l’association Little Wanderers NYC, étaient justement dans les parages, en train de nourrir les chats d’une colonie voisine. “La première fois que je l'ai vue, elle avait peur. Elle a miaulé auprès de tout le monde pour obtenir de l'aide (...) Je ne pense pas qu'elle ait déjà vécu un hiver auparavant, alors elle était inquiète”, a témoigné une soignante intervenue sur les lieux.

Un besoin d’aide urgent

En voyant des humains s’approcher d'elle, Fairmount a eu peur et a refusé de se laisser attraper. Pourtant, chaque fois que ces derniers lui tournaient le dos, elle se remettait à miauler très fort comme pour demander de l’aide… À force d’encouragements et de patience, la petite rouquine a tout de même fini par se laisser caresser avant d’être mise dans une cage de transport et emmenée au refuge. Des examens vétérinaires ont révélé qu’elle était atteinte d’une sévère infection à l’estomac mais, en dehors de cela, la belle Fairmount était en relative bonne santé. Toujours méfiante malgré tout, la miss a fini par se laisser convaincre qu’elle était en sécurité, au chaud et entourée de couvertures douces et confortables. Petit à petit, elle a fini par s’ouvrir à ses sauveteurs, notamment à sa famille d’accueil, et a commencé à dévoiler sa personnalité joueuse et très câline.

Un nouveau prénom pour un nouveau départ

Définitivement sortie d’affaire à l'issue de son traitement, Fairmount a ensuite été proposée à l’adoption. Il n’aura fallu attendre que quelques jours seulement avant qu’une famille ait le coup de foudre pour elle. Renommée Sawyer, elle vit aujourd’hui la plus belle des vies auprès d’une famille aimante et bienveillante, comme elle l’a toujours mérité. Selon ses nouveaux humains, elle est devenue “leur véritable meilleure amie”.

