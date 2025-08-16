Obnubilé par son grand frère canin, un chiot finit par gagner son cœur avec une solution attendrissante (vidéo)

Quand Sunny est arrivé dans sa nouvelle maison, il n’a eu d’yeux que pour son grand frère canin, Ozzy. Cette affection n’était toutefois pas réciproque, car le toutou âgé tenait à sa tranquillité. Toutefois, il a compris que la présence du chiot n’était pas forcément une contrainte et s’est mis à l’accepter.

Au Texas (États-Unis), Morgan Morales partage sa maison avec son « chien d’âme » Ozzy, âgé de 8 ans, et une autre boule de poils plus jeune appelée Sunny. Cette dernière est arrivée en 2024 au sein du foyer et a eu du mal à se faire accepter par son congénère. Elle n’a cependant pas abandonné l’idée de devenir son ami et a bien fait de s’accrocher !

Ozzy avait déjà vécu avec d’autres chiens, car sa propriétaire est famille d’accueil bénévole pour un refuge, rapportait Newsweek . Néanmoins, les quadrupèdes étaient toujours des adultes, alors l’arrivée de Sunny a été une grande nouveauté pour lui. En effet, il n’avait jamais partagé son espace avec un chiot auparavant et n’a pas vraiment apprécié qu’on lui impose cela au départ.

@moramorg / TikTok

Une entente difficile

Sunny a eu un début de vie compliqué. Secouru avec le reste de la fratrie, il devait rester temporairement chez Morgan pendant sa convalescence et jusqu’à ce qu’il soit adopté. Toutefois, la femme s’est beaucoup attaché à lui et a fait le choix de le garder. Une décision qui n'a pas plu à Ozzy, car il avait du mal à supporter la présence du jeune quadrupède : « Il aimait son espace, loin du chiot », partageait la maîtresse des chiens.

Cependant, Sunny voyait en lui le grand frère idéal, l’ami parfait. Alors, il a continué de tenter d’interagir avec lui : « Sunny n'a pas abandonné, il essayait constamment de jouer et de faire des câlins ». Ozzy a commencé à tolérer sa présence, mais l’amitié n’était toujours pas au rendez-vous. Un lien, néanmoins, était en train de se créer entre les toutous malgré tout.

A lire aussi : L'attitude adorable d'un chien suppliant sa maîtresse de rester au lit après avoir été à son chevet pendant une semaine (vidéo)

Sunny aimait profondément son congénère et voulait prendre soin de lui. Alors, il a commencé à le réveiller lorsqu’il faisait des cauchemars, ce qui ne déplaisait pas à Ozzy. Ainsi, quand les toutous font la sieste ensemble et que le senior commence à s’agiter, son petit frère le rassure avec des léchouilles, comme pour lui assurer que tout va bien.

Morgan a partagé une vidéo sur TikTok pour immortaliser l’avant après des toutous. Il est évident que la relation entre les canidés s’est améliorée. Ces derniers passent beaucoup de temps ensemble, jouent et surtout, se font confiance, comme de vrais amis !