Nouveau départ pour un chien de chasse blessé en tombant d'une falaise et abandonné par son maître

Double peine pour le pauvre Sultan. Ce chien a non seulement subi de terribles blessures en tombant d’une falaise, mais il a, en plus, été délaissé par son maître. Pris en charge par une association de protection animale, le canidé est soigné et choyé. Le refuge a lancé un appel aux dons pour couvrir les dépenses liées à ses soins.

Sultan a perdu l’usage de ses pattes arrière, mais l’équipe qui prend soin de lui dans un refuge aveyronnais espère qu’il finira par le retrouver. Elle travaille dur pour l’y aider.

Ce chien de chasse s’était blessé en tombant d’une falaise, rapporte Centre Presse Aveyron. L’accident s’était produit alors qu’il s’était lancé à la poursuite de gibier pour son maître. Ce dernier l’avait emmené chez le vétérinaire, dont les constatations étaient terribles : paralysie de l'arrière-train, fractures vertébrales, côtes enfoncées, poumon perforé, hématomes…

Le propriétaire de Sultan venait de comprendre 2 choses : le quadrupède ne pourrait très probablement plus chasser et ses soins lui coûteraient très cher. Ce qui l’a amené à prendre la décision de s’en séparer.

Les vétérinaires se sont alors rapprochés de la SPA de Millau (12), qui a accepté de prendre le chien de 2 ans en charge.

Au refuge, on s’est tout de suite mis au travail pour réconforter le canidé et faire en sorte qu’il se sente aimé et entouré. La structure d’accueil s’est également retrouvée face à « des frais conséquents à assumer pour sauver ce loulou que nous apprécions déjà énormément », comme on peut le lire sur sa page Facebook.



La SPA - Refuge de Millau / Facebook

« Un super chien qui mérite une seconde chance »

Une publication à travers laquelle l’association a, par ailleurs, lancé un appel à la solidarité. Une cagnotte a en effet été créée pour l’aider à couvrir ces dépenses. « Aidez-nous à remettre Sultan sur pattes. C'est un super chien qui mérite une seconde chance et une vie paisible dans une famille aimante », indiquait le post en question. Ledit appel a été entendu, puisque le montant des contributions récoltées a dépassé l’objectif de 4320 euros.

Le surlendemain, la SPA de Millau a donné des nouvelles de Sultan, avec une vidéo où on le voit effectuer quelques pas, porté par des membres du personnel. « Il sort de sa cage uniquement pour faire ses besoins, avec l'aide d'un harnais de levage pour soutenir le train arrière », précise l’association.

Le 4 décembre, nouvelle publication de l'association où l'on apprend que « Sultan commence à vouloir se mettre debout et à tenir tout seul sur ses pattes arrières » et qu'il pourra sortir de la cage dans 6 semaines, le temps pour ses vertèbres de se consolider correctement.