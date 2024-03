En filmant son Beagle traumatisé, une femme souhaite montrer à tous les conséquences de l’expérimentation animale (vidéo)

Ted a échappé à une existence de misère après la fermeture du centre au sein duquel il était utilisé comme chien de laboratoire. Le Beagle vit à présent aux côtés de Samantha McGraw, une femme au grand cœur qu’il l’a accepté comme il était. Sur ses réseaux sociaux, elle montre au grand public les conséquences de l’expérimentation animale à travers l’histoire de son canidé.

Pendant ses 5 premières années, ce dernier a servi de cobaye dans l’université de Samantha. L’établissement a finalement fermé ses portes et Ted, ainsi que les 39 autres Beagles présents sur place, ont été placés à l’adoption.

@sammcgraww / TikTok

« J'ai eu la chance d'adopter le dernier beagle qu'ils avaient »

À cette même période, la bienfaitrice venait de s’installer dans son propre appartement et cherchait un animal de compagnie. Elle a toujours vécu avec des chiens de refuge, donc l’adoption était une évidence pour elle. Ted était l’unique chien restant. Il était présenté comme « le plus traumatisé et le plus mal en point de tous », mentionnait Newsweek.

Mais Samantha souhaitait lui offrir une seconde chance et lui prouver qu’il existait de bons humains. Cela n’était pas une mince affaire, car Ted n’avait confiance en personne, pas même en lui-même : « J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour lui apprendre que tous les humains ne sont pas mauvais » déclarait sa propriétaire. Il a aussi été placé sous anxiolytique afin d’être apaisé.

@sammcgraww / TikTok

« J'espère que les gens comprennent que les tests sur les animaux sont traumatisants »

Ted a fait beaucoup de progrès depuis son adoption, bien qu’il soit parfois encore victime de ses vieux démons. Sur son compte TikTok, sa maîtresse aimante a partagé le récit d’un incident survenu chez le toiletteur. Ted a été effrayé par le bruit du sèche-cheveux et a fait une grosse crise de panique. Heureusement, Samantha sait comment mettre un terme à son anxiété et l’a ramené chez elle, là où il se sent bien. Il s’est alors calmé et s’est même mis à jouer.

A lire aussi : Libérer la parole des jeunes victimes, telle est la mission de Suki, cette chienne d'assistance judiciaire qui vient d'obtenir un statut officiel

#crueltyfree #doganxiety #dogmom #beaglefreedom ? what was I made for? - Instrumental - Wheeler @sammcgraww I have had Ted for over 5 years and it still breaks my heart when he gets his anxiety attacks. He usually does ok with the groomers, I stay on site and they do a “vip groom” which involves 1 groomer and no cages… the groom is just a bath and nails and takes no longer than 25 minutes. Today the groomers was too nerve racking for Ted. He was screaming and went to the bathroom, he couldn’t help it. The car ride home broke my heart. Small things can trigger animal tested dogs. We must be gentle and patient. End animal testing. #endanimaltesting

À travers cette vidéo, mais aussi de nombreuses autres, elle pointe du doigt l’expérimentation et ses conséquences sur les animaux. Elle appelle sa communauté à faire preuve de responsabilité en bannissant les entreprises complices. Elle montre aussi que les chiens de laboratoire méritent d’avoir une seconde chance, car ils restent pleins de vie malgré leur vécu.