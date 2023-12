Ce Golden Retriever est émerveillé en découvrant la neige pour la toute première fois (vidéo)

La neige est tombée à différents endroits du globe, pour le plus grand plaisir de nos amis les toutous. Nombreux sont ceux qui aiment se rouler dedans, sauter ou jouer avec. Et ceux qui la découvrent, comme le jeune Arlo, en restent bouche bée.

À Port Dover, dans l’Ontario (Canada), un doux manteau blanc a progressivement tapissé l’herbe des jardins. L’arrivée de l’hiver est imminente et de nombreux chiens sont heureux de pouvoir s’amuser dans la neige. Pour Arlo, c’était une grande première. Stephanie Sobral, sa maîtresse, l’a filmé en train d’observer les flocons de neige tomber du ciel et le clip est vite devenu viral.

@sobralstephanie / TikTok

Au pays des merveilles

Arlo se trouvait dans le jardin quand il a commencé à neiger. Intrigué par ce qui lui tombait sur la tête, il a levé les yeux au ciel pour observer ces drôles de gouttelettes. Stephanie a déclaré qu’il avait fixé le ciel du regard pendant plus de 30 minutes. C’était un spectacle absolument fascinant duquel il ne se lassait pas.

Sur les images, on le voit également regarder autour de lui, surpris de voir que les flocons tombent jusqu’au sol. Il tente de les avaler au passage, ce qui rend la scène d’autant plus adorable. Stepanie, qui l’observait à travers sa fenêtre, a capturé ce moment bucolique et l’a publié sur son compte TikTok. Découvrez la vidéo ci-dessous, relayée par le magazine Parade Pets :

Arlo a fait fondre les cœurs

Le clip comptabilise à ce jour 1,7 million de vues. Les internautes sont unanimes : Arlo est « adorable », « mignon » et « pure ». Une personne a déclaré que les humains avaient beaucoup à apprendre des canidés : « Les chiens nous enseignent que le bonheur réside dans les petites joies de la vie ». Une autre a ajouté : « Les chiens vivent dans l'instant présent. Nous devrions tous suivre leur exemple ». Finalement, ce sont nos toutous qui détiennent la clé du bonheur !