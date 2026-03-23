« Nous n’aurions jamais pu le retrouver », grâce à une caméra thermique offerte par ses donateurs, un refuge sauve un chiot abandonné dans une forêt en pleine nuit

L’utilisation d’une caméra thermique peut s’avérer très utile, en particulier dans les cas de sauvetages en milieu nocturne. Une association du Missouri (États-Unis) a testé l’outil après un appel à l’aide concernant un chiot et a pu constater qu’il était d’une grande aide. En effet, le chiot a été retrouvé en un temps record et il est maintenant temps de penser à son avenir.

Le cas du chiot abandonné dans une forêt a été signalé au Stray Rescue of St. Louis alors que la nuit tombait. Il fallait agir en urgence, soulignait The Dodo, et cet appel à l’aide est arrivé à un moment où l’équipe venait de s’équiper pour un tel sauvetage. Les démarches ont été parfaitement organisées par une équipe très motivée.

Il n’était pas là

C’est un chauffeur professionnel qui a repéré le chiot à proximité d’une poubelle et a tout de suite pris l’initiative de contacter une association compétente.

Une fois sur les lieux, les sauveteurs ont trouvé l’endroit désert, avec aucun chiot à l’horizon. Plongée dans la nuit noire, la zone offrait peu de visibilité avec une grande densité d’arbres.

Les recherches ne s’annonçaient pas faciles, mais les sauveteurs savaient qu’ils avaient une chance supplémentaire de leur côté cette fois-là.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

« Nous n’aurions jamais pu le retrouver sans la caméra thermique »

L’outil dont il s’agissait était une caméra thermique, acquise grâce à la générosité de nombreux donateurs. Les recherches ont été activées immédiatement, et ont obtenu satisfaction très vite avec la localisation du petit chien.

La responsable du sauvetage, Donna Lochmann, a partagé avec la communauté la joie d’avoir obtenu un résultat aussi rapide après l’investissement. Dans un tel endroit, le canidé a pu être repéré très facilement, grâce à la mesure de la température induite par une éventuelle présence vivante.

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Nouvelle vie pour ce toutou

Mis en sécurité au plus vite, le chiot n’avait pas de puce électronique pour l’identifier. Fragilisé du fait de son jeune âge, il semblait avoir besoin de soins importants. Donna Lochmann ajoutait : « Grâce à vous, il a une chance de se battre. Sa vie commence aujourd’hui ».

La chance lui a souri par la suite, car il a pu être confié à une famille d’accueil, ce qui maximise ses chances de guérison.

Les généreux donateurs ont été remerciés pour leur démarche qui a abouti à un premier sauvetage plus que réussi. D’autres suivront sans aucun doute.