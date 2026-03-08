« Nous étions tellement heureux », des sauveteurs portent secours à un chien coincé entre deux conteneurs en acier

Récemment, un chien prénommé Russel s’est retrouvé coincé entre deux conteneurs en acier dans un dépôt. Repéré par un bon samaritain qui a aussitôt appelé les secours, le pauvre toutou a pu être sauvé par l'unité Griffith du service d’urgence de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, avant d’être ramené sain et sauf à sa famille.

La mésaventure de Russell, qui s’est déroulée au début du mois de février en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) a été relayée par le média The Dodo, le 26 février. Le chien s’était éloigné de ses maîtres et s’était retrouvé coincé dans un espace étroit, entre deux conteneurs en acier. Il lui était impossible de s’en extirper seul, mais fort heureusement, un passant l’a repéré et a vite compris que le chien était en mauvaise posture.

NSW SES

Le service des urgences a été prévenu

Après avoir aperçu son museau dépassant de la fente entre les deux conteneurs, il a aussitôt alerté les services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud (NSW SES). 5 sauveteurs sont très vite arrivés sur place pour porter secours à Russell. Celui-ci était plutôt calme, ce qui a permis à l’équipe d’intervenir sans heurts. Après avoir installé des blocs de bois et un airbag, ils ont été capables de soulever les conteneurs et de les garder en l’air de façon stable afin de dégager Russell. À l’aide de pinces de désincarcération spécifiques pour l’acier, ils ont réussi à créer un passage pour que le chien puisse sortir par lui-même.

NSW SES

Un sauvetage réussi

Ce qu’il a fait aussitôt, courant vers ses sauveteurs avant d’avaler de grandes lampées d’eau. « Il remuait la queue en sortant et s'est directement dirigé vers les gens pour se faire câliner », expliquait Thomas Wigg, l’opérateur de sauvetage de l'unité Griffith du NSW SES.

NSW SES

Toute l’équipe était rassurée de savoir Russell sain et sauf et a remercié le bon samaritain qui a agi de la meilleure façon possible en les prévenant. Après avoir trouvé à qui appartenait Russell, ils l’ont rendu à son maître, un ami de l’un des employés du dépôt. « Nous étions tellement heureux », déclarait M. Wigg, ému d’avoir pu sauver ce chien.