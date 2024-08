En volant au secours d’un chat, des sauveteurs découvrent finalement une colonie et décident de tous les secourir

Les bénévoles de Five Furry Friends, une association de sauvetage d’animaux de Melbourne (Australie), pensaient secourir un seul chat en détresse dans cette maison abandonnée. Finalement, ils en ont secouru 7, dont une minette qui attendait des petits ! Auparavant livrés à eux-mêmes, ces félins peuvent désormais croire aux secondes chances dans la vie grâce à la bienveillance de leurs sauveteurs.

Le mois dernier, à Melbourne (Australie), Marlene et ses collègues sauveteurs d’animaux de l’association Five Furry Friends se sont rendus dans une propriété abandonnée pour sauver un chat. Rien d’inhabituel, si ce n’est qu’en arrivant sur place les bons samaritains ont eu une petite surprise... Peu après avoir capturé le félin pour lequel ils étaient venus, ils en ont remarqué 3 autres.

Ne pouvant les laisser dans de telles conditions de vie, les sauveteurs ont installé des pièges afin de mettre tout le monde en sécurité. Au total, ce sont 7 chats effrayés mais gentils qui ont été sauvés ce jour-là.

5 nouvelles boules de poils

Parmi ces 7 félins se trouvait Pickle, une future maman au pelage calico qui a été découverte un peu par hasard dans la maison. « Je ne savais pas qu'elle était là. J'ai eu la chance de la mettre dans une cage de transport. Elle est amicale, un peu effrayée et très affamée. », a déclaré Marlene à Love Meow.

five_furry_friends / Instagram

Fisher, l'un des jeunes chats capturés ce jour-là, était probablement le premier-né de la minette, car il se blottissait contre elle et il a veillé sur elle jusqu’à son accouchement. Pickle n’a d’ailleurs pas tardé à donner naissance à 5 chatons en bonne santé.

« Pickle a été incroyable depuis le début, me permettant de peser ses bébés chaque jour et me donnant la permission de leur donner beaucoup de contacts humains », a expliqué sa sauveuse.

Les bébés chats ont rapidement grandi sous l’œil attentif de Pickle et ils sont devenus plus actifs chaque jour. En prenant modèle sur leur mère, ils ont commencé à utiliser la litière, à manger dans un plat, à boire dans un bol et à explorer leur environnement.

five_furry_friends / Instagram

Vers de nouvelles aventures dans un foyer aimant

Grâce à l’intervention des sauveteurs de Five Furry Friends, ces 12 félins peuvent aujourd’hui rêver à un foyer pour la vie.

Le jeune Fisher et son ami Norman ont d’ailleurs fait fondre le cœur d’une famille qui a souhaité les adopter ensemble. Aujourd’hui, ils poursuivent donc leurs aventures au sein d’une maison aimante.

A lire aussi : Un chat errant demande de l’aide aux passants jusqu’à ce qu’un bon samaritain s’arrête et change sa vie

Pickle et ses petits s'épanouissent quant à eux dans une famille d'accueil. Lorsque les chatons seront assez grands, ils trouveront, à leur tour, leur famille pour toujours et leur maman pourra de son côté être choyée comme elle le mérite dans son propre foyer.