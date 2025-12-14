« Nous avons encore du mal à réaliser son retour », un petit chien de 12 ans survit miraculeusement après 7 semaines dans la brousse

Quand la famille Johns a perdu son chien âgé au cours d’un séjour dans la brousse australienne, elle a préféré ne pas se faire d’illusions. L’environnement y est si hostile qu’il aurait été très difficile pour un animal domestique d’y survivre sur le long terme. Contre toute attente, leur fidèle ami canin a réalisé l’impensable en rentrant chez lui après 7 semaines de vie sauvage.

Einstein, un croisé Bichon Maltais, a été retrouvé dans la brousse australienne après 7 semaines de disparition. Le rescapé était maigre, mal en point, mais vivant, ce qui relevait presque du miracle. Personne ne s’attendait à le voir rentrer à la maison, et pourtant, le petit chien de 12 ans est bien plus robuste qu’il n’y paraît !

Einstein a échappé à la vigilance de ses propriétaires, Jeff et Sue Johns, tandis qu’ils se baladaient au parc d'Anstey Hill, précisait le Straits Times . C’était le 18 septembre dernier et il n’avait plus donné signe de vie depuis. Ses maîtres se sont vite inquiétés pour lui, car il s’était égaré dans un milieu hostile , où les animaux sauvages sont nombreux.

Un chien introuvable

Ils se sont activés pour le retrouver avant qu’il ne soit trop tard et ont notamment placardé de nombreuses affiches dans le parc. Malgré cela, il n’y avait toujours aucune trace d’Einstein. Sa famille a alors envisagé le pire, pensant qu’il ne revenait pas parce qu’il lui était arrivé quelque chose : « J’avais pensé qu’il avait peut-être été mordu par un serpent, ou qu’il n’aurait peut-être pas pu survivre aussi longtemps », confiait Jeff.

Ce qu’il ne savait pas encore, c’était qu’Einstein était en train de lutter pour sa survie quelque part. Il aura fallu attendre près de 2 mois pour que des visiteurs le découvrent. Ils l’ont d’ailleurs immédiatement reconnu grâce aux affiches et ont prévenu ses proches. Lesquels ont eu du mal à y croire : « Nous avons encore du mal à réaliser son retour », assurait Sue.

Il est en convalescence

Et ils n’étaient pas les seuls, puisque le vétérinaire qui l’a ausculté ultérieurement a aussi été impressionné par sa robustesse : « En tant que vétérinaire depuis toujours, je n'ai jamais vu un animal disparaître et rester aussi longtemps à l'état sauvage avant d'être retrouvé », déclarait ce dernier.

Einstein a toutefois reçu des soins en urgence, car il était en mauvaise santé. Il a notamment perdu la moitié de son poids et souffrait de divers soucis. Heureusement, le vétérinaire a pu stabiliser son état et le toutou héros est désormais en convalescence. Ses proches sont très heureux de l’avoir retrouvé.