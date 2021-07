Effrayée par une tempête de grêle, une chienne fugue et survit seule dans la brousse pendant 6 mois

Les propriétaires de Xena ont été à la fois heureux et surpris du retour de cette chienne, qui s’était volatilisée 6 mois plus tôt. Elle est revenue à la maison aussi mystérieusement qu’elle s’en était échappée. Pour sa famille, c’est un miracle

Une chienne est revenue chez ses maîtres 6 mois après s’être échappée et vécu seule dans la brousse, comme le rapporte ABC. C’est Judy Price, l’ancienne propriétaire de l’animal, qui a raconté cette incroyable aventure.

Tout avait commencé avec une soudaine et violente tempête de grêle qui s’était abattue sur la région de Lockyer Valley, dans le Queensland (Nord-est de l’Australie), en novembre 2020. Prise de panique, Xena, femelle Berger de Maremme et des Abruzzes âgée de 3 ans, s’était enfuie à toute vitesse.

Judy Price / ABC

La disparition survenait 2 semaines après l’adoption de Xena et sa sœur Hera par une famille habitant Mount Forbes. Judy Price et son mari, qui vivent du côté de Grandchester, avaient, en effet, dû prendre la douloureuse décision de s’en séparer.

Judy Price / ABC

« Nous avions 32 hectares avec des moutons et du bétail, nous dépensions d'énormes sommes d'argent pour nourrir tous les animaux de la ferme », indique Judy Price. Une période de sécheresse avait affaibli leur exploitation, puis la pandémie de Covid-19 venait aggraver la situation.

« Nous ne voulions pas les vendre. Nous voulions juste leur trouver une bonne maison ensemble », poursuit l’agricultrice. Elle et son conjoint n’ont pas eu d’autre choix.

Xena vivait donc avec sa sœur Hera et un 3e chien de la même race chez leurs nouveaux propriétaires, avant de fuguer. D’importantes recherches avaient été effectuées, mais sans résultat. La chienne restait introuvable.

Jusqu’au vendredi 28 mai aux aurores. Ce matin-là, vers 3 heures, ses maîtres ont été réveillés par les aboiements de Hera et leur autre Berger de Maremme et des Abruzzes. En sortant voir ce qui se passait, ils ont eu du mal à en croire leurs yeux ; Xena était de retour.

Amaigrie et à bout de forces, mais bien vivante

La chienne avait perdu du poids, semblait épuisée et sa robe était sale et emmêlée, mais elle était bel et bien en vie et ne souffrait d’aucune blessure. Sa famille lui a aussitôt donné à manger et l’a couverte de câlins, tandis que ses 2 congénères lui ont fait la fête.

Peu après, les propriétaires de Xena ont appelé Judy Price pour lui annoncer l’excellente nouvelle. Celle-ci a été tout aussi surprise de l’apprendre, d’autant plus que son ancienne amie à 4 pattes est plutôt du genre craintif. Elle a surtout peur des bruits forts, d’où sa fugue. Ce qui ne l’a toutefois pas empêchée de survivre autant de temps dans des conditions difficiles.

A lire aussi : Un homme crée et offre un refuge à plus de 2000 chiens et chats handicapés pour leur offrir l'aide et les soins nécessaires !

Judy Price / ABC

Xena devait être emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet. Judy Price espère que cette histoire aidera les personnes ayant perdu leurs animaux de compagnie de vue à garder espoir.