Nouky, le chien de 12 ans porté disparu a été localisé, mais il ne reconnaît plus son maître

A la recherche de son chien Nouky depuis près d’un mois, Frédéric pensait enfin pouvoir ramener son ami à la maison en le retrouvant à des dizaines de kilomètres de chez lui. Malheureusement, l’animal semblait ne plus le reconnaître et est reparti en courant.

La joie a été de très courte durée pour Frédéric, qui tentait de retrouver son chien Nouky depuis le 16 novembre et qui a enfin pu le revoir récemment. Le quadrupède s’est toutefois de nouveau enfui, comme le rapportait ActuLyon ce mardi 14 décembre.

Nouky avait disparu lors d’une promenade le mois dernier. Une fugue qui tombait d’autant plus mal que le duo s’apprêtait à quitter la Métropole pour Tahiti, où il devait commencer une nouvelle vie.

Il a pu approcher et toucher son chien, mais…

Frédéric pensait tenir une piste crédible du côté de Salon-de-Provence (44), où il s’est rendu mardi 7 décembre pour finalement se rendre compte que le canidé ne s’y trouvait pas. 4 jours plus tard, il apprenait que Nouky venait d’être vu à Saint-Clair-du-Rhône, commune située à 35 kilomètres de son domicile d’Orliénas (69).

L’homme de 58 ans y a passé toute la journée de dimanche sans apercevoir le chien, mais vers 18 heures, il l’y a enfin reconnu. Ce qui n’était visiblement pas le cas de Nouky. Frédéric a réussi à s’approcher de lui et même à le toucher, mais son compagnon a aussitôt reculé et est reparti en courant en direction d’un terrain vague, avant de se volatiliser.

Frédéric ne comprenait pas. Il ne s’attendait pas à une telle réaction de la part de Nouky. Il confie à ActuLyon avoir « pleuré comme un gamin » après ces retrouvailles avortées. Son chien « avait le regard vide, hagard », poursuit-il. Son maître craint qu’une maladie soit à l’origine de ce comportement : « J’ai peur qu’il ait un problème neurologique, qu’il ait fait un AVC ».

Un changement d’attitude remarqué la veille de la fugue

Il précise d’ailleurs que l’attitude de Nouky lui semblait déjà étrange avant sa disparition. Il raconte avoir remarqué un changement depuis le déménagement l’été dernier. La veille de sa fugue, l’animal l’avait « snobé » à son retour de promenade, alors qu’il avait l’habitude de lui faire la fête. Sortie qui avait d’ailleurs duré bien plus longtemps qu’à l’accoutumée.

Frédéric refuse de perdre espoir et de repartir sans son chien. Il est revenu lundi à Saint-Clair-du-Rhône et compte bien poursuivre ses recherches. Il dit l’avoir revu plusieurs fois par la suite, sans pouvoir l’approcher. Il a acheté un filet de pêche et la SPA lui a prêté une cage de capture, afin d’avoir tous les atouts en main s’il venait à avoir une nouvelle opportunité.

Il espère surtout le faire soigner, notamment sur le plan psychologique, avant d’envisager un quelconque départ. Dans cet état, Nouky supporterait très mal un long voyage en avion vers Tahiti.