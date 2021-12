Un homme espère retrouver son chien de 12 ans porté disparu pour démarrer une nouvelle vie à Tahiti

Nouky est introuvable depuis plus de 2 semaines, mais Frédéric, le propriétaire de ce chien sénior, refuse de baisser les bras. Aux dernières nouvelles, le canidé aurait été vu en Isère, à une trentaine de kilomètres du domicile.

Frédéric habite Orliénas (69) près de Lyon. Il vit dans l’angoisse et l’incertitude depuis la disparition de son chien Nouky, mais il est de plus en plus convaincu que ce dernier essaie de se rendre dans les Bouches-du-Rhône, où le duo résidait par le passé. Un récit rapporté par ActuLyon ce jeudi 2 décembre.

L’homme de 58 ans promenait son ami à 4 pattes non loin de chez eux le 16 novembre dernier, quand ce dernier s’est volatilisé. Le duo se préparait à partir pour Tahiti afin d’y débuter une nouvelle vie. Frédéric a été contraint de reporter le voyage au 8 décembre prochain, mais il se dit prêt à l’ajourner de nouveau, voire y renoncer s’il ne retrouve toujours pas son chien. « Je n’arriverais pas à partir sans lui si je le sais tout seul, dans la rue, ou à la SPA », confie-t-il à ActuLyon.

Malgré les recherches sur le terrain, les appels à témoins et même le recours aux services d’un radiesthésiste, il ne sait toujours pas où se trouve Nouky. Il croit toutefois tenir une piste grâce au témoignage d’une dame. Celle-ci l’a appelé hier pour lui dire « qu’elle avait une photo de [son] chien au niveau de Chonas-l’Amballan, au sud de Vienne ». En Isère, donc…

Une information que Frédéric prend très au sérieux, puisqu’il a formellement reconnu Nouky sur ledit cliché. La photo date toutefois du 18 novembre, soit le surlendemain de sa disparition.

C'est également jeudi qu'un autre élément a été révélé au sujet de Nouky ; il « aurait été percuté par une voiture, sans gravité apparente, le 29 ou le 30 novembre à 8h15 Ville de Rillieux-la-Pape, Route de Strasbourg », apprend-on dans une mise à jour de l'avis de recherche publié sur la page Facebook Orliénas.

Nouky chercherait-il à retrouver son ancienne maison ?

L’habitant d’Orliénas pense que son chien, âgé de 12 ans, « rentre à Salon-de-Provence ». Pourquoi la commune bucco-rhodanienne ? Tout simplement parce que Frédéric et Nouky y avaient vécu pendant 10 ans. Le quadrupède « a passé le plus clair de sa vie là-bas », dit-il. Il ajoute qu’il a prévenu 2 amies qui y résident encore et qui se tiennent prêtes à le récupérer.

Frédéric garde espoir, d’autant plus que Nouky est pucé. Il est décrit comme plutôt maigre et craintif, avec une robe noir et blanc et portant un collier noir. Son propriétaire invite toute personne détenant une information sérieuse à le contacter au 06 37 92 83 21.