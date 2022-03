Notre chienne Oria et notre chat Souris ont testé les recettes personnalisées Elmut. Quel est leur verdict ?

Pour juger de la qualité et de la saveur des recettes individualisées Elmut, nous avons fait appel à nos 2 expertes : Oria la chienne et Souris le chat. 2 fins gourmets au jugement sévère et sans détour lorsqu’il s’agit de nourriture. Qu’ont-ils pensé de ces repas frais livrés made in France à domicile et que leur ont-ils apporté ?

Oria et Souris sont avant tout les compagnons de vie du fondateur de Woopets, mais ils sont devenus, en quelque sorte, les mascottes de Woopets. Nos locaux n’ont aucun secret pour eux, et dès qu’il y a un produit de qualité à essayer, ils répondent présent et se prêtent volontiers au jeu.

Par-dessus tout, nous essayons régulièrement de leur proposer des nouveautés intéressantes en matière d’alimentation. Nous nous fions à leur jugement, qui est toujours sans appel, et aux bienfaits que nous pouvons observer sur eux sur les moyen et long termes.

Cette fois-ci, ce sont les repas frais personnalisés Elmut que nous avons voulu soumettre à leurs avis d’experts intransigeants. Oria, femelle Berger Australien de 3 ans, et Souris, chat de gouttière de 8 ans, ont donc eu l’occasion de découvrir ces formules préparées quasiment au cas par cas et livrées à domicile (pratique !).

Qui est Elmut ?

Elmut, c’est le rêve concrétisé par 2 amis, Maxime Cadin et Martial Dargent. Passionnés d’animaux, ils avaient toujours voulu proposer la meilleure nourriture possible à leurs compagnons à 4 pattes. Autrement dit, une alimentation à la fois saine, fraîche, savoureuse et pleine de bienfaits.

Ils souhaitaient une rupture totale avec les croquettes aux compositions illisibles et aux faibles teneurs en protéines. Maxime Cadin et Martial Dargent avaient commencé par cuisiner pour les chiens de leur entourage, puis leur clientèle s’est agrandie jusqu’à les amener à développer leur propre cuisine en Charente.

C’est ainsi qu’Elmut est née en 2019. La marque a élargi son offre aux chats, avec comme toujours, la recherche constante de la fraîcheur et de la qualité des ingrédients.

Le concept et les promesses

Ce qui définit aussi Elmut, c’est son concept de recettes personnalisées, élaborées selon les besoins spécifiques de chaque chien et chat. Une fois formulés selon les critères renseignés par le propriétaire, les repas sont livrés sans frais à son domicile, où qu’il soit en France.

Ces derniers sont frais, préparés dans une cuisine charentaise à base d’ingrédients made in France, sans aucun sous-produit, additif ni conservateur. Ils sont élaborés par des vétérinaires et nutritionnistes, et donnent la part belle à la viande ; 60% pour les chiens et 90% pour les chats. Les recettes respectent donc la nature carnivore de nos amis félins et canins.

En découvrant toutes ces promesses, nous avions hâte de faire essayer ces recettes à Oria et Souris. Nous nous sommes donc rendus sur le site Elmut.fr pour renseigner leurs profils et finaliser la commande.

Nous avons entré leurs caractéristiques : poids, âge, race, morphologie, niveau d’activité… A partir de ces données, les quantités adaptées à chacun d'entre eux ont été calculées.

Nous avons ensuite choisi les recettes, à savoir : poulet, dinde et bœuf. Il ne restait plus qu’à réceptionner les colis réfrigérés et attendre le verdict de nos très exigeants chienne et chat.





Oria et Souris ont-ils validé les recettes Elmut ?

Les habitués de Woopets connaissent déjà certainement Oria, notre petite star de 24 kilogrammes. Plutôt active sans être excessivement sportive, non stérilisée et en parfaite santé, elle n’est pas du genre à jouer la comédie quand elle aime ce qu’elle mange.





Même chose du côté de Souris, un chat qui apprécie les nouveautés et la variété, mais qui ne laisse aucune place au doute quant au jugement qu’il porte sur le contenu de sa gamelle. Soit il adore, soit il ignore… Nous faisons d’autant plus attention à son alimentation, car il n’est plus tout jeune et mène un train de vie assez calme. D'autant plus qu'il est stérilisé et en léger surpoids.





Pour l’un comme pour l’autre, nous avons évidemment respecté la nécessité d’observer une période de transition alimentaire, en intégrant progressivement la part du nouvel aliment. D’ailleurs, Elmut prévoit un essai de 14 jours pour aider les propriétaires à préserver l’organisme et la digestion de leurs compagnons.

Les attitudes d’Oria et de Souris lors des repas montraient clairement leur satisfaction. Nous avons pu rapidement constater qu’ils en appréciaient la saveur, l’odeur et la texture, puisque chacun vidait sa gamelle à vitesse grand V.





Le premier volet du test s’est donc révélé concluant, mais nous devions attendre plusieurs semaines avant de nous prononcer sur le second. Il s’agissait, en l’occurrence, d’observer l’impact des repas Elmut sur la santé, la forme et l’aspect de notre duo d’amis à 4 pattes.

Au bout d’une quinzaine de jours, on pouvait noter un réel changement en termes de vitalité chez Oria et Souris. Ils étaient certes loin d’être « éteints » avant de passer aux repas Elmut, mais ils ont sensiblement gagné en énergie et en entrain depuis.

Nous avons également pu constater une nette amélioration de l’aspect de leur pelage, devenu encore plus doux et plus soyeux. Aussi, en ce qui concerne Souris, qui a besoin d’être un petit peu poussé pour boire, nous ne pouvions qu’être satisfaits de le voir basculer vers une telle alimentation lui assurant une meilleure hydratation. Elmut promettait 70% d’eau dans ses recettes pour les rapprocher des teneurs en eau caractérisant les proies naturelles du chat, et nous n’avons pas été déçus sur ce point non plus. Voilà de quoi nous rassurer sur la santé rénale de Souris.

Pour nous, l’expérience Elmut est un succès total. Oria et Souris sont totalement conquis, et nous sentons bien que ces recettes personnalisées et riches en nutriments de qualité leur sont profitables. Pour eux, c’est donc un grand OUI aussi !

Nous ne pouvons que vous inviter à essayer les repas Elmut pour vos compagnons. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Elmut.fr.