Négligés et abandonnés, 12 Shih Tzu obtiennent une chance de vivre une vie meilleure, l'un d'eux avait « 250 tiques sur lui »

Au début du mois de novembre, une douzaine de chiens a été prise en charge par une association canadienne. Tous les animaux ont été retrouvés dans un état pitoyable. Les bienfaiteurs ont été profondément bouleversés par cet abandon, qui est incompréhensible jusqu'à présent. Même si des questions restent en suspens, l'heure est désormais à la reconstruction pour les rescapés.

Il y a quelques jours, Paige Chambers et les autres membres de son association, Pawsitively Furever, se sont lancés dans un sauvetage de longue haleine. Ils ont répondu présents pour venir en aide à plus d'une douzaine de Shih Tzu abandonnés . Il a été difficile de réunir les animaux, mais la plupart sont en sécurité à présent. D'autres se trouvent encore sur les lieux. L'organisme de sauvetage poursuit les recherches tout en prenant soin des rescapés.

Le Pawsitively Furever a gardé 5 chiens dans ses locaux, tandis que les autres ont rejoint d’autres organismes. Sur les quadrupèdes sauvés, pas un seul n'était en bonne santé. Physiquement, leur pelage avait formé de gros amas de nœuds difficiles à tondre. Non sans mal, les sauveteurs se sont chargés de leur ôter cette fourrure douloureuse.

Un long chemin vers la guérison

En plus de cela, les canidés ont commencé à recevoir des traitements pour divers soucis de santé. Tous étaient dangereusement couverts de tiques : « Le dernier chien dont nous nous sommes occupés, que nous avons appelé Dash, avait 250 tiques sur lui et ne pèse peut-être que 9 kilos », témoignait Paige. D'après son entrevue relayée par CBC , elle a indiqué qu'ils devront être suivis régulièrement pour s’assurer de ne pas avoir de maladie transmise par les parasites externes.

Tristement, ce problème n'en est qu'un parmi tant d'autres. Les chiens souffrent aussi d'infections oculaires et d'une éventuelle pathologie pour l'un d'eux : « Les chiens souffrent de divers problèmes de santé, et l'un d'eux devra consulter un spécialiste et probablement subir une intervention chirurgicale en raison d'un mégaœsophage suspecté », précisait Paige.

Pour cette dernière, il est évident que les animaux ne sont qu'au début de leur processus de guérison et qu’ils ne sont pas prêts à être adoptés. L'heure est aux soins, à la convalescence, mais aussi à la compréhension : « J'ai vu beaucoup d'affaires très difficiles, et celle-ci me laisse perplexe à cause des questions qu'elle soulève. Le plus dur, c'est que nous ne connaîtrons jamais la vérité à moins que quelqu'un ne se manifeste », regrettait Paige.

D'autres bienfaiteurs retournent fréquemment sur les lieux où les quadrupèdes ont été sauvés pour tenter de récupérer d'autres chiens aperçus sur place.