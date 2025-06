Ne pouvant se résoudre à les abandonner, un refuge accueille 71 chiens saisis sur une seule propriété

Depuis quelques jours, les membres d’un refuge alaskien s’activent après avoir réalisé l’un des plus gros sauvetages de leur histoire. Ils ont accepté d’accueillir 71 chiens qui vivaient dans des conditions extrêmes au sein d’une maison. Si le défi s’annonçait difficile à relever, ils ont d’ores et déjà pu compter sur le soutien de leur communauté.

Le 23 mai dernier, la police d’Anchorage (Alaska) et l’organisme de sauvetage animalier Anchorage Animal Care and Control se sont unis pour réaliser un sauvetage démesuré. 71 chiens ont été découverts dans des conditions difficiles au sein d’une seule propriété. Ils ont été saisis et placés au refuge, dont la population a triplé de volume après le sauvetage.

Pour la police locale, il s’agissait de l’un des « pires cas de négligence » qu’elle n’ait jamais vus. Elle n’est pas rentrée dans le détail en partageant la triste découverte, mais a indiqué que les chiens avaient été retrouvés « dans des conditions inimaginables » dans une publication postée sur Facebook et relayée par Yahoo News.

Anchorage Animal Care and Control / Facebook

Des moyens limités

La police a fait appel au contrôle animalier d’Anchorage pour aider les quadrupèdes. Ce dernier s’est alors organisé pour récupérer la totalité des chiens malgré ses moyens limités. En effet, le refuge est désormais surpeuplé : « L'AACC fonctionne désormais à près de 3 fois sa capacité normale. Ils ont besoin de notre aide, et ils en ont besoin maintenant », écrivaient les sauveteurs.

Un appel à l’aide a été lancé au public pour collecter des fonds, du matériel, mais aussi trouver des familles d’accueil afin de désengorger les lieux. Par chance, les sauveteurs ont pu rapidement obtenir la garde des animaux et ceux qui sont en bonne santé ont déjà été placés à l’adoption.

17 chiens ont trouvé une famille quelques heures après l’appel à l’aide, et les adoptions se sont enchaînées : « Depuis vendredi, plus de 45 chiens ont été adoptés et d'innombrables dons de fournitures, de nourriture et de soutien ont afflué ». Les bienfaiteurs sont infiniment reconnaissants et touchés par « l’élan de gentillesse » des habitants d’Anchorage. Grâce à ces derniers, les rescapés pourront recommencer leur vie et tourner la page sur leur sombre passé.