Né dans un refuge, ce chiot sera bientôt l'un des rares chiens au monde capables de détecter des infections pulmonaires graves (vidéo)

Né au refuge de Battersea à Londres (Royaume-Uni), Chilli, petit Labrador curieux et confiant, suit actuellement une formation exceptionnelle pour détecter une infection pulmonaire grave chez les patients atteints de mucoviscidose. Une chance pour les malades qui pourraient bientôt obtenir, grâce à lui, un diagnostic rapide et moins invasif.

Lorsque Chilli est né au refuge Battersea Dogs & Cats Home à Londres (Royaume-Uni), il ne se doutait pas qu’il était destiné à devenir un héros médical. Pourtant, ce petit Labrador sable curieux avait toutes les qualités pour séduire les formateurs de l'association Medical Detection Dogs (MDD).

Du refuge à la formation de chien de détection

Décrit comme « un chiot confiant et déterminé qui adorait renifler », Chilli a été choisi parmi ses frères et sœurs pour rejoindre le programme de formation de chien de détection de MDD.

Pendant une année, il a vécu dans une famille d’accueil de bénévoles, afin de s'assurer qu'il reste confiant et à l'aise dans son environnement quotidien. Il a également commencé son entraînement.

© Battersea / Facebook

« Il est plein de personnalité, de confiance et adore utiliser son nez, autant de qualités que nous recherchons chez un chien de biodétection. », a déclaré Chris Allen, responsable de la formation des chiots chez MDD, à la BBC. « Le parcours de Chilli est exceptionnel – nous sommes ravis de lui avoir trouvé le travail et le foyer parfaits. »

Au centre d’entraînement, le toutou s’épanouit pleinement. Il apprend à signaler avec assurance la présence ou l’absence de l’odeur cible, toujours encouragé et récompensé.

© MDD

Chaque journée est pour lui un mélange de travail et de plaisir, et il retrouve avec bonheur sa famille d’accueil en fin de journée, le cœur léger et la queue toujours remuante.

Bientôt, il sera tout à fait prêt à remplir une mission de la plus haute importance.

Une mission exceptionnelle

Chilli a en effet brillamment réussi tous ses tests et suit maintenant une formation pour détecter l’odeur de Pseudomonas aeruginosa, une infection pulmonaire chronique qui touche environ 60 % des patients atteints de mucoviscidose au Royaume-Uni.

Grâce à son flair hors du commun, il pourrait repérer l’infection très tôt, avec une précision impressionnante, offrant aux patients un diagnostic rapide et moins invasif.

© MDD / Facebook

De son côté, le refuge de Battersea est ravi pour son petit protégé. « Bien que nous soyons convaincus que chaque chien et chat dont nous prenons soin est spécial, même lorsqu'il était tout petit, nous savions que Chilli avait quelque chose de vraiment spécial. », a déclaré son porte-parole. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Medical Detection Dogs et les autres organisations caritatives avec lesquelles nous collaborons, qui ont su déceler le potentiel de nos chiens et leur offrir la vie merveilleuse qu'ils méritent. »