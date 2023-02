2 chatons nés avec le cordon ombilical enroulé autour de la patte doivent subir une amputation très risquée pour continuer à vivre

L’amputation de la patte constituait la seule chance de survie pour Buttercup et Bubbles, 2 jeunes chattes recueillies par une association. L’intervention elle-même comportait un très grand risque. Leur mère d’accueil les a soignées et surveillées nuit et jour pendant des semaines.

La survie de 2 chatons venus au monde avec le cordon ombilical enroulé autour de la patte était très incertaine. Bénévoles et vétérinaires se sont néanmoins surpassés pour les sauver, comme le rapportait Cole & Marmalade.

Love Your Feral Felines, association basée en Californie, avait pris en charge 2 chattes nouveau-nées en très grand danger. Les sœurs Buttercup et Bubbles avaient chacune une patte arrière enserrée par le cordon ombilical, donnant lieu à des nécroses. Les membres ne pouvaient plus être sauvés et l’infection risquait de leur coûter la vie.



Love Your Feral Felines / Facebook

Les vétérinaires qui ont examiné les petits félins ont déterminé qu’il fallait les amputer. Buttercup et Bubbles étaient toutefois encore trop jeunes et vulnérables pour être opérées. Il fallait attendre qu’elles pèsent au moins un kilogramme.

Kimmi, leur mère d’accueil, a pris soin d’elles et de leurs pattes pendant des semaines en attendant le grand jour. L’intervention elle-même n’était pas sans danger, mais elle était leur seule chance de rester en vie.



Love Your Feral Felines / Facebook

La bénévole a surveillé leur état de santé et leur évolution 24 heures sur 24. Les chatons, eux, faisaient preuve d’une détermination et d’une joie de vivre remarquables.



Love Your Feral Felines / Facebook

Le soulagement

9 semaines après leur arrivée, Buttercup et Bubbles pouvaient enfin subir l’intervention chirurgicale tant attendue. Après l’angoisse et l’attente, c’était le soulagement pour Kimmi et tous ceux qui s’occupaient du duo. L’opération s’est très bien passée.

Buttercup a pu sortir quasiment dans la foulée, tandis que Bubble a dû passer une journée en observation par mesure de précaution.

Elles s’en sont parfaitement remises et ont progressivement appris à se déplacer sur 3 pattes. Le handicap n’est plus du tout un frein pour les chattes. « Elle peuvent grimper sur les lits et les canapés sans problème et elles adorent courir partout », raconte ainsi Kimmi.

Il s’agit désormais de leur trouver des familles aimantes. Buttercup et Bubbles sont fin prêtes pour de nouvelles aventures dans leur future maison.

Love Your Feral Felines / Facebook