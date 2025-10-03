N'étant pas parvenue à sauver un chiot nouveau-né découvert dans un état critique, elle fait la promesse de sauver tout le reste de sa portée

En découvrant une chienne errante enceinte dans un bâtiment désert, une bénévole s’est donné pour mission de lui faciliter la vie et d’assurer l’avenir de ses chiots à naître. Si elle n’a pas pu sauver toute la portée malgré ses efforts, elle a fait une promesse solennelle au bébé disparu. Elle a tenu parole…

Selina Dey, bénévole basée à Bali, en Indonésie, continue de sauver de précieuses vies animales avec la détermination et la passion qui la caractérisent. Nous avions déjà relaté bon nombre de ses sauvetages, dont celui de cette chienne coincée au fond d’un égout ou encore de sa congénère bloquée dans un fossé.

Plus récemment, elle a repéré une chienne adulte ayant trouvé refuge dans une maison abandonnée. Selina Dey a tout de suite remarqué qu’elle était enceinte. Elle a essayé de lui venir en aide, mais l’animal ne se laissait pas approcher.



Selina Dey / The Dodo

La bénévole lui a rendu visite quotidiennement, lui apportant de savoureux repas pour l’aider dans cette période délicate tout en essayant de gagner sa confiance.

La chienne a fini par mettre bas. Selina Dey se demandait où elle cachait ses petits. “Je n'ai pas pu trouver les chiots, alors je suis entrée dans cette maison abandonnée, ce qui était un peu effrayant au début“, confie-t-elle à The Dodo .

Elle s’est mise à entendre leurs cris et a ainsi pu les localiser. Elle a découvert 8 chiots, mais l’un d’eux, une femelle au pelage noir, n’était pas avec le reste de la portée. La malheureuse était prise au piège dans une sorte de siphon.



Selina Dey / The Dodo

Selina Dey s’est empressée de la libérer, constatant que sa température corporelle était anormalement basse. Elle a alors décidé de l’emmener chez elle pour tenter de la sauver.



Selina Dey / The Dodo

Elle l’a réchauffée, nourrie au biberon et soignée. Le lendemain matin, l’état de santé de la nouveau-née, qu’elle a appelée Fiorella, ne semblait pas s’améliorer. “Mon instinct me disait que quelque chose n’allait pas, raconte Selina Dey. Malheureusement, les vétérinaires n’ont rien pu faire, car elle était si petite et fragile.”

“J'ai promis à Fiorella que je garderais tout le monde en bonne santé et en sécurité”

Fiorella est décédée. La bénévole avait le coeur brisé, mais cette tragédie a renforcé sa détermination à poursuivre ce sauvetage. "J'ai promis à Fiorella que je garderais tout le monde en bonne santé et en sécurité", dit-elle.

Selina Dey a emmené les 7 survivants à la maison, alors que leur mère ne voulait toujours pas la suivre. Elle a continué de la nourrir sur place, tout en s’occupant de ses petits.



Selina Dey / The Dodo

Plusieurs semaines plus tard, 4 d’entre eux ont été adoptés par des familles aimantes. Les 3 restants attendent de rejoindre les leurs à leur tour. “Ils sont en sécurité jusqu'à ce qu'une famille pour toujours soit trouvée, comme je l'ai promis à leur sœur, Fiorella”, conclut Selina Dey.

Selina Dey / The Dodo