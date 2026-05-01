[Mythe ou Réalité] L'ail est un vermifuge naturel et sans danger pour les animaux

Et si un simple ingrédient de cuisine pouvait remplacer les vermifuges classiques de votre boule de poils ? L’ail est souvent cité comme une alternative naturelle pour lutter contre les parasites chez les chats et les chiens. Pourtant, entre les fausses promesses et les graves risques d’intoxication, cette solution mérite d’être examinée de plus près.

Remède naturel pour certains, substance toxique pour d’autres : l’ail divise fortement lorsqu’il s’agit de la santé des chiens et des chats. S’il est parfois présenté comme un vermifuge efficace, les vétérinaires mettent en garde contre ses risques. Alors, l’ail peut-il vraiment être un vermifuge sans danger pour nos compagnons à 4 pattes ?

L’ail, un vermifuge naturel ?

L’ail est une plante utilisée depuis longtemps, aussi bien en cuisine que comme remède naturel chez l’Homme. On lui attribue diverses propriétés, notamment antibactériennes, antioxydantes ou encore antiparasitaires, ce qui explique son usage historique contre les vers intestinaux. Par extension, certains propriétaires d’animaux et praticiens en soins naturels pensent qu’il pourrait également avoir un effet vermifuge chez le chat ou le chien.

Quelques études exploratoires, comme celle de K. Ronagh *, ont certes observé une légère diminution de la charge parasitaire chez des chats infestés après l’administration de faibles doses d’ail, avec une réduction partielle des œufs de vers dans les selles. Cependant, ces résultats restent limités : les animaux n’étaient pas guéris, les effets semblaient temporaires et l’échantillon était réduit.

En somme, aucune preuve solide ne permet d’affirmer qu’une dose sûre d’ail soit réellement efficace pour éliminer ou prévenir une infestation parasitaire chez nos boules de poils. Pire : non seulement son efficacité n’est pas démontrée, mais l’ail peut également présenter des risques de graves intoxications chez nos animaux.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

La toxicité de l’ail chez le chien et le chat

Chez le chien et le chat, l’ail est considéré comme un aliment potentiellement toxique, comme l’oignon ou le poireau (famille des Allium). Il contient en effet des composés soufrés qui peuvent endommager les globules rouges et provoquer une anémie hémolytique, une affection grave qui perturbe le transport de l’oxygène dans l’organisme. Ce phénomène est bien documenté par des études vétérinaires, comme celles de Robertson et al. (1998) ou de Beleck. et al. (2025).

Les signes d’intoxication apparaissent généralement chez l’animal dans les 24 à 48 heures et peuvent inclure des vomissements, des diarrhées, de la fatigue, des gencives pâles et des urines foncées.

Si les doses réellement toxiques varient selon le poids du chat ou du chien, elles peuvent être atteintes plus facilement chez les petits animaux, et même de faibles quantités répétées sur le long terme peuvent poser problème en raison d’un effet cumulatif.

À titre indicatif, pour un chien de 5 kg (comme un Spitz, un Pinscher ou un Chihuahua), la toxicité peut être atteinte avec l’équivalent d’environ une demi-gousse d’ail, voire une demi-tête d’ail. Pour un chien de 10 kg, une seule gousse d’ail peut suffire si elle est ingérée d’un coup. Enfin, pour un chien de 20 kg, il faudrait consommer environ 2 à 3 bulbes entiers d’ail pour atteindre des niveaux potentiellement toxiques.

En d’autres termes, mieux vaut être prudent avec l’ail et ne jamais en donner à son chat ou son chien. Si vous cherchez un vermifuge efficace et sans danger pour votre compagnon à 4 pattes, nous vous conseillons de vous tourner plutôt vers les traitements vétérinaires qui sont spécifiquement conçus, testés et dosés en fonction du poids et de l’espèce de l’animal pour l’aider à faire face aux infestations parasitaires.

L’info Woopets – Mon chat ou mon chien a mangé de l'ail, que faire ?

Malgré toutes les précautions, il peut arriver qu’un chat ou un chien ingère accidentellement de l’ail. Pour limiter les risques d’intoxication, voici quelques recommandations :

A lire aussi : "Créer un environnement plus serein et bienveillant", ce Golden Retriever entame officiellement sa mission auprès d'enfants victimes de violences

Contactez immédiatement un vétérinaire (même en l’absence de symptômes visibles, certains effets graves peuvent apparaître plus tard) ;

Ne faites pas vomir l’animal sans avis médical : seul un vétérinaire peut décider d’un vomissement provoqué ou de l’administration de charbon activé ;

Surveillez attentivement votre boule de poils : des troubles digestifs (vomissements, diarrhée, perte d’appétit…) peuvent apparaître dans les 24 heures, tandis que les signes d’anémie peuvent survenir 2 à 5 jours après ;

Consultez en urgence si son état se dégrade : abattement, pâleur des muqueuses ou difficultés respiratoires nécessitent une prise en charge immédiate. Rassurez-vous, avec un traitement rapide, la majorité des animaux intoxiqués se remettent bien.

* Ronagh, K. et al., « Effect of Nigella sativa, Allium sativum, Syzygium aromaticum and Cucurbita maxima on Toxocara cati fecal egg count and worm fecundity in stray cats », Online Journal of Veterinary Research, 2015, Vol. 19, No. 5, 325-330.