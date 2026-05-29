Mythe ou réalité : faut-il mettre de la glace sur un chien qui fait un coup de chaleur ?

Bien qu’ils soient pleins de bonnes attentions, certains propriétaires pensent à tort qu’appliquer de la glace ou de l’eau très froide sur un chien souffrant d’un coup de chaleur est bénéfique. Cette réaction est, toutefois, une erreur potentiellement dangereuse pour leur animal ! Contrairement aux idées reçues, la glace n’aide pas efficacement un toutou qui a trop chaud. Au contraire, elle peut avoir des conséquences néfastes pour sa santé. C’est ce que nous vous expliquons en détail dans cet article.

Le coup de chaleur chez votre chien n’est pas à prendre à la légère. Il s’agit d’une urgence vétérinaire. Contrairement à nous autres humains, nos compagnons à 4 pattes régulent mal leur température corporelle, car ils transpirent peu. Ils peuvent surtout compter sur le halètement.

Lorsque la température extérieure est élevée, qu’un effort physique est intense ou que l’animal reste dans un environnement mal ventilé (enfermement dans une voiture…), son organisme peut rapidement être dépassé par la situation. S’ensuit alors un coup de chaleur, dont les principaux signes sont :

Une respiration rapide et difficile.

Une hypersalivation.

Une agitation inhabituelle.

Une fatigue intense.

Des muqueuses rouge foncé.

À mesure que sa température corporelle augmente, les symptômes deviennent plus graves. Il est possible d’observer des vomissements, de la diarrhée, une perte d’équilibre, une faiblesse musculaire, une confusion ou encore des tremblements.

Dans les cas les plus sévères, votre chien peut perdre connaissance, convulser ou entrer en état de choc. Sans prise en charge rapide, le coup de chaleur peut provoquer des lésions irréversibles au niveau du cerveau, des reins, du foie ou du système cardiovasculaire.

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À noter que certaines catégories de chiens sont particulièrement à risque, comme les races brachycéphales (Carlin, Bulldog Anglais…), les boules de poils âgées, les chiots, les animaux en surpoids ou malades (problèmes cardiaques ou respiratoires, par exemple).

Pourquoi ne pas mettre de glace sur votre chien souffrant d’un coup de chaleur ?

Face à un chien concerné par un coup de chaleur, le fait de mettre de la glace semble logique. Plus c’est froid, plus cela devrait le refroidir vite ! Pourtant, son corps ne fonctionne pas ainsi.

Lorsque vous appliquez de la glace ou de l’eau froide sur votre toutou, les vaisseaux sanguins situés à la surface de sa peau se contractent brutalement. Ce phénomène de vasoconstriction réduit la circulation sanguine périphérique.

Pour évacuer la chaleur interne, le corps a justement besoin que le sang circule vers la peau afin de la dissiper. En refroidissant trop brutalement sa surface corporelle, vous risquez de limiter ce mécanisme naturel. La conséquence est donc paradoxale : la température interne peut rester dangereusement élevée alors que la peau semble refroidie.

Un refroidissement brutal peut également provoquer un choc thermique, une augmentation du stress physiologique ou des frissons. Pour assurer la santé et le bien-être de votre fidèle compagnon, nous vous invitons à éviter les bains froids, les poches de glace directement sur son corps et les serviettes congelées. Ces méthodes peuvent aggraver la situation au lieu de l’améliorer.

Le conseil de Woopets : comment réagir lors d’un coup de chaleur chez votre chien ?

Si votre petit compagnon présente des signes de coup de chaleur, chaque minute compte. Dans un premier temps, placez-le immédiatement dans un endroit frais et ventilé (coin d’ombre, pièce climatisée…). Puis, rafraîchissez-le de manière progressive :

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Utilisez de l’eau fraîche à tiède.

Mouillez son ventre, ses pattes et son thorax.

Laissez l’eau s’évaporer naturellement.

Vous pouvez ajouter l’utilisation d’un ventilateur.

Proposez-lui des petites quantités d’eau à boire, sans le forcer.

Même si l’animal semble aller mieux après quelques minutes, une consultation vétérinaire reste indispensable. Un coup de chaleur peut entraîner des complications internes qui se manifesteront plusieurs heures après l’épisode.

En été, nous vous recommandons d’instaurer de bonnes habitudes de vie pour prévenir l’apparition de coup de chaleur. Évitez de promener votre chien aux heures les plus chaudes, laissez toujours de l’eau fraîche et propre à sa disposition, privilégiez les zones ombragées et ne le laissez jamais seul dans une voiture.