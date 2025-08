Trouvée abandonnée dans une poussette en pleine rue, cette chatte a vécu durant des années auprès d’un maître aimant devenu sans domicile

L’histoire de Pumpkin est tragique. La chatte se trouvait dans les rues de New York, en plein milieu d’un trottoir. Un mot accompagnait sa présence dans une poussette, signalant qu’elle avait été abandonnée avec des grands regrets. En effet, son propriétaire s’était retrouvé dans une situation bien trop difficile.

C’est le personnel d’Animal Haven qui est allé à la rencontre de la chatte, dans le quartier Midtown Manhattan (New York, États-Unis). Les intervenants ont d’abord été surpris de la présence d’une poussette au milieu de cette rue passante, puis ont compris qu’elle abritait un félin. Une note avait été laissée aux côtés de l’animal, précisant les raisons de cet abandon.

Animal Haven / Facebook

« Une note déchirante »

Difficile d’imaginer les raisons qui ont conduit un individu à déposer un chat en pleine rue. Les sauveteurs ont vite compris de quoi il s’agissait en prenant connaissance de la « note déchirante" qui accompagnait le félin. Le propriétaire précisait : « S’il vous plaît, trouvez un foyer pour Pumpkin, c’est un bon chat ». Le mot apportait une indication supplémentaire : « Je suis récemment sans abri, je ne peux pas m’en occuper. Je suis désolé ».

Trouver une place pour la chatte de 10 ans

Il a été difficile de trouver une place dans un refuge pour la chatte de 10 ans qui avait déjà vécu un lourd passé. Au total, les sauveteurs ont contacté 10 refuges et ont essuyé autant de refus, expliquait The Dodo. C’est finalement Animal Haven qui a pris en charge la chatte. La direction expliquait sa situation, similaire aux autres structures : « Bien que nous soyons aussi au maximum de notre capacité d’accueil, nous ne pouvions tout simplement pas la laisser dans une rue animée de Midtown ».

Animal Haven / Facebook

« Il est clair que Pumpkin a été aimée »

Malgré une certaine méfiance, Pumpkin a vite montré qu’elle était douce et amicale. Les bénévoles de Animal Haven se sont engagés à prendre soin de la chatte et souhaite qu’elle trouve sa nouvelle famille au plus vite.

Animal Haven / Facebook

Les dernières nouvelles la concernant étaient bonnes. La directrice du refuge confiait : « Elle est disponible pour adoption et a déjà suscité un certain intérêt ». L’affection qu’elle a reçue durant des années, malgré des circonstances de vie compliquées, ont donné à Pumpkin une force évidente. Le meilleur reste à venir pour la douce féline.