« Mon maître est une célébrité » : la nouvelle émission de C8 consacrée à l'intimité des stars et leurs animaux

Acteurs, vedettes des réseaux sociaux, personnalités du petit écran ou encore chanteurs, ils sont les heureux propriétaires d’adorables boules de poils qui rythment et embellissent leur quotidien. « Mon maître est une célébrité » nous plonge dans leur intimité et nous fait découvrir la merveilleuse relation qui unit ces animaux et leurs humains célèbres.

« Mon maître est une célébrité ». Voilà un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 6 novembre à 21h05 sur C8. Une nouvelle émission qui nous propose une passionnante immersion au cœur du quotidien de 11 vedettes et de leurs amis chiens, chats ou même rongeurs.

De Denitsa Ikonomova à Dave, en passant par Delphine Wespiser ou encore Elsa Esnoult, ils oublient les caméras, les micros et la scène dès qu’ils sont à la maison aux côtés de leurs compagnons canidés ou félins. « Mon maître est une célébrité », c’est l’occasion d’être le témoin privilégié de la merveilleuse complicité qui existe entre ces vedettes et leurs animaux de compagnie adorés.

Des maîtres et des maîtresses bienveillants, attentionnés et prêts à tout pour le bonheur de ces membres de leurs familles à part entière : séances d’éducation, anniversaires, cours de yoga, shootings photo, DJ sets et même spa… Eux le leur rendent au centuple en leur offrant loyauté, amour et fous rires tous les jours.

Les protagonistes de « Mon maître est une célébrité »