« C’était mon garçon » : un homme endeuillé par la perte de son chien organise une cérémonie d’adieu avec Esthima

Fabrice, 35 ans, a connu ce que tous les propriétaires d’animaux redoutent le plus. Iron, son fidèle Bouledogue Américain, a exhalé son dernier souffle le 12 mai 2023, à l’aube de ses 10 ans. Le gendarme, originaire de la Moselle (Grand Est), s’est rendu à Faulquemont dans l’un des 16 crématoriums d’ Esthima , leader des pompes funèbres animalières en France, pour rendre hommage à son compagnon à 4 pattes. Au cours d’une interview accordée à Woopets, Fabrice a expliqué non sans émotion le déroulement de la cérémonie d’adieu et l’intérêt de la crémation avec restitution des cendres.

Fabrice, l’équipe rédactionnelle de Woopets vous transmet ses sincères condoléances pour Iron, qui a gravé pour toujours l’empreinte de sa patte dans votre cœur… Comment votre histoire a-t-elle commencé et quelle était la personnalité de votre chien ?

Enfant, j’étais fan du film L’Incroyable voyage, qui raconte les aventures d’une chatte Himalayenne, d’un Golden Retriever et d’un Bouledogue Américain. Cette race de chien m’inspirait et me plaisait énormément. Des années plus tard, je me suis rendu dans un élevage situé dans le nord de la France, où j’ai rencontré Iron.

Il ne lui manquait que la parole. Quand il voulait quelque chose, Iron savait se faire comprendre. C’était une boule de câlins… mais il pouvait aussi se montrer boudeur et têtu ! [Rires.] Il n’a jamais mordu ni engendré la moindre difficulté. Il s’entendait très bien avec notre chat : c’était l’amour fou !

Bien que mon métier soit prenant, je dégageais toujours du temps pour le promener et jouer avec lui. Nous avions une relation fusionnelle : Iron était plus qu’un animal de compagnie, c’était « mon garçon ».

Après le décès d’Iron, vous avez fait appel aux services d’Esthima. Pourquoi avoir choisi la crémation avec restitution des cendres et la cérémonie funéraire ?

J’ai découvert ce concept grâce à des amis qui ont fait incinérer leur défunt chien pour récupérer ses cendres. Cette idée m’a immédiatement convaincu, car Iron a partagé 10 ans de ma vie. Je souhaitais lui rendre hommage et le garder près de moi pour toujours.

Le jour de son décès, Iron s’en est allé dans mes bras en étant entouré de toute la famille. Organiser une cérémonie d’adieu et me recueillir une dernière fois auprès de lui m’a aidé à faire mon deuil. Pendant ce temps de recueillement, j’ai pu déposer ses petits jouets dans le cercueil, notamment sa madeleine qu’il aimait tant.

Les agents funéraires d’Esthima ont été d’une compréhension et d’une gentillesse à toute épreuve. Attentifs au réconfort des maîtres et au bien-être des animaux qui partent, ils nous ont très bien accueillis dans un environnement que j’ai trouvé particulièrement sain.

© Fabrice Dohr

Comment s’est déroulée la cérémonie d’adieu ?

La première chose qui nous a frappés quand nous sommes arrivés au crématorium, c’est le jardin du souvenir, où des peluches et des photos d’animaux défunts sont accrochées. Sur place, nous avons été reçus par une hôtesse d’accueil, qui nous a orientés vers une salle de recueillement illuminée de bougies. Iron, propre et magnifique, reposait dans son cercueil.

Esthima nous a laissé le temps nécessaire pour nous recueillir. Ensuite, le personnel nous a accompagnés dans un salon funéraire équipé d’un écran. Il nous a expliqué le déroulement du processus et présenté le cercueil, afin de prouver que c’était bien notre chien présent à l’intérieur. Il nous a également demandé si l’agent chargé de la crémation devait faire une dernière caresse, ou tout autre geste symbolique avant le départ définitif d’Iron vers la cellule de crémation.

L’hôtesse d’Esthima est restée pour discuter et nous réconforter. Quelques heures plus tard, nous avons récupéré l’urne contenant les cendres d’Iron et nous sommes rentrés à la maison.

Empreinte de la patte, bijou, cadre… Quels objets souvenirs avez-vous choisis ?

Le jour où Iron nous a quittés, mon vétérinaire, en partenariat avec Esthima, a réalisé une empreinte et j’ai « précommandé » une urne. Une fois obtenue avec les cendres de mon chien, je l’ai déposée dans un petit coin du domicile à côté d’une photo le représentant.

Ainsi, j’ai une pensée pour lui à chaque fois que je passe devant. Je ne me voyais pas porter un bijou en permanence ; je préférais aménager un espace souvenir chez moi.

© Fabrice Dohr

Vous avez été très ému par la mort d’Iron, avec lequel vous étiez extrêmement proche. Quels conseils souhaitez-vous donner aux autres propriétaires d’animaux ?

Même si c’est dur, je conseille aux autres maîtres d’accompagner leur animal jusqu’au bout et de lui dire un dernier au revoir. Pour moi, offrir à Iron une fin de vie digne et un départ honorable constituait une marque de respect et d’amour. Il m’a tellement apporté tout au long de son existence !

Je ne voulais pas l’enterrer dans mon jardin ou laisser ses restes dans un site d'inhumation. La crémation avec restitution des cendres dans une urne, que je conserve précieusement à la maison, me permet de penser régulièrement à lui.

Qu’avez-vous particulièrement apprécié avec Esthima ?

Esthima, dont l’approche du deuil ainsi que la douceur des paroles m’ont touché, a fait preuve d’empathie et s’est montré très réactif tout au long de la prise en charge d’Iron. L’équipe garantit un accompagnement total du maître et le respect du corps de l’animal. Mon chien a été traité avec beaucoup d’égards.

Avec tout ce que les animaux nous apportent au quotidien, je pense que c’est important de leur rendre un dernier hommage et de leur offrir un lieu de repos décent.

