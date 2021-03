Médusée, cette chienne observe avec impuissance la créature emportant sa balle préférée

Lucy n’a rien pu faire pour empêcher le visiteur du jour de lui dérober son jouet fétiche. Une rencontre étonnante et une scène surréaliste que la famille de la chienne a eu la bonne idée de filmer.

Riette Creighton vit à Onrusrivier dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, avec sa famille. Cette dernière compte une adorable chienne appelée Lucy. Les Creighton habitent tout près du bord de mer. Leur amie à 4 pattes profite ainsi fréquemment d’agréables sorties sur la plage, où elle s’adonne à son activité préférée : jouer avec sa balle de tennis.

Le 4 mars dernier, Lucy et ses maîtres se sont rendus, comme à leur habitude, sur cette portion de la Baie de la Table pour y passer un moment de détente et de jeu.

Ce jour-là, un invité surprise est apparu dans l’eau peu profonde. Très intéressé par ce qui se passait sur le sable, un poulpe a mis à profit l’arrivée d’une vague pour s’approcher à toute vitesse de la famille, surtout de la chienne. Le céphalopode convoitait quelque chose qui était en sa possession.

En le voyant surgir des flots, Lucy était littéralement bouche bée. Si bien que sa précieuse balle de tennis est tombée de sa gueule. C’était l’opportunité que la pieuvre attendait, et elle ne l’a pas ratée. En un mouvement délié, l’animal marin a déployé l’un de ses 8 tentacules et s’en est servi pour agripper la petite sphère jaune. Il s’est ensuite enfoncé dans l’eau en emportant son butin.

La chienne dépitée, mais elle est vite passée à autre chose

« Je pense que ma réaction était la même que celle de Lucy ! Je n’ai jamais rien vécu de tel », raconte Riette Creighton à The Dodo. La chienne n’a rien pu faire et sa maîtresse non plus. Elles sont restées là à guetter l’éventuelle réapparition de la balle pendant 20 bonnes minutes. Un objet flottant était censé refaire surface à un moment ou un autre. Mais il avait totalement disparu dans les profondeurs avec le poulpe.

Peu après, Lucy s’est remise à courir et à jouer sur la plage, comme si rien ne venait de se passer. Le lendemain matin, elle et ses propriétaires sont revenus sur les lieux avec une balle neuve. L’épisode de la veille ne suscitait plus que des sourires. La chienne l’a assurément gardé dans un coin de la tête, mais il ne l’a pas empêchée de continuer de faire ce qu’elle aime le plus.