Mécontent de ne pas être le centre de l’attention, ce Berger Allemand fait croire qu’il a mal à la patte pour que sa maîtresse s’occupe de lui (vidéo)

Les animaux peuvent être de formidables acteurs. Il n’est pas rare de croiser des vidéos sur les réseaux sociaux où l’on voit un chat s’avancer en boitant et, après avoir obtenu ce qu’il souhaitait, reprendre une démarche normale. Mais les félins n’ont pas l’apanage de la simulation, comme le prouve brillamment cet adorable Berger Allemand.

Dans la ville de Nashville (États-Unis) réside Hope Moquin, une coach et créatrice de contenu. La jeune femme ne vit pas seule et partage son existence avec Blaze, un magnifique Berger Allemand .

Via son compte TikTok @hopemoquin, Hope publie régulièrement des vidéos de son quotidien avec son toutou adoré. Récemment, c’est un clip de 20 secondes, relayé par Parade Pets , qui a suscité l’engouement des abonnés de la “TikTokeuse”. La raison d’un tel enthousiasme ? L’attendrissante simulation de Blaze pour avoir l’attention de son humaine. Sur les images, on le voit effectivement assis à côté du canapé, le regard implorant et la patte avant droite pliée. En légende, la propriétaire de cet acteur canin en herbe a d'ailleurs écrit : “10/10 pour la maîtrise des yeux de chiot”.

Les internautes ont rapidement été conquis par cette adorable scène et ils ont été plus de 55.000 à visualiser la vidéo. Certains d’entre eux ont même commenté les images. L’utilisatrice Jenna Reding a ainsi rédigé ce qui aurait pu être le dialogue, si Blaze avait pu parler : “Tu… tu vois… tu vois ça ? Maman, j'ai mal. Maman, regarde-moi, maman”.



© @hopemoquin / TikTok

D’autres abonnés partagent leur propre expérience avec les simulations de leur boule de poils, comme cette personne qui déclare : “Oh mon Dieu, le mien fait ça depuis qu'on l'a ramené à la maison à 8 semaines. On est allés chez le vétérinaire pour ça, et parfois, il change même de patte”. Le cas de Blaze est ainsi loin d’être isolé.