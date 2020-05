Maxi Zoo soutient la campagne de l’I-CAD pour l’identification des chiens et chats

La chaîne d’animaleries Maxi Zoo s’associe à l’I-CAD et au ministère de l’Agriculture pour la Semaine Nationale de l’Identification des animaux de compagnie. L’enseigne mobilisera ses magasins pour sensibiliser le public à l’importance de l’identification et à ses avantages.

On le répétera jamais assez : faire identifier son animal de compagnie est non seulement obligatoire, mais cela permet en plus de le protéger et de le récupérer en cas de problème. Chez Maxi Zoo, on est parfaitement conscient du caractère crucial de l’identification de nos amis à 4 pattes. C’est pourquoi l’enseigne se joint à la société I-CAD, chargée de la gestion du fichier national d’identification et au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, dans la campagne de sensibilisation qui se tiendra du 8 au 14 juin 2020. Ce sera la « Semaine Nationale de l’Identification » des chiens et chats.

L’initiative permettra également au grand public de se rendre compte de la simplicité de la procédure, ainsi que de son importance dans la possession responsable. Identifier son chien ou son chat est une démarche indispensable à plus d’un titre. Elle permet de :

Lutter contre l’abandon, le trafic et le vol d’animaux

Assurer le suivi de la santé de l’animal

Faciliter la recherche s’il venait à fuguer

Prouver le lien entre le maître et l’animal

Suivre la situation des animaux à l’échelle nationale

La Semaine Nationale de l’Identification constituera, par ailleurs, l’occasion pour les différents intervenants de sensibiliser à la stérilisation des chats.

Pour contribuer à la réussite de cette campagne, Maxi Zoo mobilisera ses 202 magasins et ses réseaux sociaux. Elle informera ainsi ses clients sur les différents aspects de l’identification, de la stérilisation et leur responsabilité en tant que propriétaires.

Ce n’est pas tout : Maxi Zoo organisera aussi un jeu-concours et récompensera 10 personnes tirées au sort parmi les participants et qui feront identifier leur chien ou leur chat pendant la Semaine de l’Identification.

Dimitri Arsale, chargé des actions caritatives Maxi Zoo France, rappelle que « le bien-être animal est dans l’ADN » de l’enseigne, qui organise régulièrement « des journées d’adoption en partenariat avec les refuges et éleveurs locaux ». Par son implication dans cette campagne, Maxi Zoo entend prendre part à la lutte contre « les achats impulsifs d’animaux de compagnie ». D’ailleurs, ce ne sera pas la seule action de la chaîne d’animalerie durant le mois de juin, puisque le 27, elle soutiendra la Journée Mondiale contre l’Abandon en relayant l’information sur ses réseaux sociaux.