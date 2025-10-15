Maltraitée, forcée de reproduire à la chaîne puis lâchement abandonnée, cette chienne trouve sans le savoir refuge auprès de la famille idéale (vidéo)

Certains chiens n’ont pas la chance de tomber du premier coup dans leur famille pour la vie. C’est malheureusement le cas de Chloe, une adorable Bouledogue Anglais qui a vécu l’enfer pendant quelques années jusqu’à être abandonnée dans la rue le jour où ses maîtres ont décrété qu’elle ne valait plus rien à leurs yeux…

Miranda Ponce ne s’attendait pas à tomber nez à nez avec une chienne perdue et effrayée en rentrant chez elle par un après-midi pluvieux. En effet, alors qu’elle revenait des courses avec sa tante, elle a aperçu la petite créature prostrée dans son allée. Elle était couverte de saletés, de coupures et de croûtes et semblait avoir grand besoin d’aide. En bonne amoureuse des chiens, la jeune femme de 22 ans n’a pas hésité une seule seconde à venir en aide à la boule de poils et l’a ainsi convaincue de la suivre à l’intérieur, afin de la mettre au sec et en sécurité.

“Cela m'a brisé le cœur”

Après quelques heures d’attente durant lesquelles la louloute rebaptisée Chloe s’est un peu familiarisée avec son nouvel environnement, Miranda a décidé de la nourrir et de lui donner un bon bain. Mais la tâche ne s’est avérée aussi facile que prévue… “Pendant que je la baignais, j'ai mis mon bras autour d'elle pour la porter et elle est tombée par terre, tressaillant de peur. Cela m'a brisé le cœur, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai commencé à pleurer en imaginant ce qu'elle avait traversé”, a expliqué Miranda au cours d’un entretien accordé à Newsweek . Dévastée par l’état mental de la petite Bouledogue Anglais , la jeune habitante de Los Angeles s’est fait la promesse de ne jamais la laisser tomber. “Après son bain, j'ai dormi avec elle dans mon lit et laissez-moi vous dire qu'elle a très bien dormi”, a-t-elle poursuivi.

© @miranda.nicole1 / TikTok

Dès le lendemain, Miranda a emmené Chloe chez le vétérinaire. Après examen, ce dernier a été formel en assurant que la chienne avait probablement servie à reproduire à la chaîne avant d’être abandonnée le jour où elle ne pouvait plus faire de petits… “Je suppose qu'elle a aussi été physiquement maltraitée, vu la façon dont elle tressaillait et les blessures avec lesquelles je l'ai trouvée. Normalement, je fais tout mon possible pour retrouver le propriétaire, mais cette fois, je n'étais pas sûre que le chercher était la bonne chose à faire”, a conclu Miranda. C’est donc sans grande hésitation qu’elle a décidé de garder Chloe avec elle pour toujours. “C’est l'âme la plus collante, la plus aimante et la plus douce. Elle est très à l'aise et absorbe tout l'amour et les compliments. Elle est également très attachée à ma tante Patricia, qui la gâte autant que moi”, a conclu Miranda avec tendresse.

© @miranda.nicole1 / TikTok